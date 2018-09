Los hoteleros claman por el AVE para dar el salto a la primera división del turismo

El trending topic de los empresarios del turismo en los últimos tiempos ha sido el mantra del daño que están haciendo las viviendas turísticas, especialmente las ilegales, al sector. Un hándicap global que en Granada se une a otro problema propio de la ciudad como es el atraso de las infraestructuras que articulan las posibilidades económicas de un destino. En concreto, la ciudad de la Alhambra sufre la carencia de no disponer de líneas de Alta Velocidad a lo que se une que ni siquiera tiene conexiones ferroviarias desde que se cortó el tráfico de trenes hace ya tres años y medio. Una situación de aislamiento que, según un estudio de la consultora internacional Christie & Co especializado en el mercado hotelero, es el mayor freno que tiene ahora mismo Granada para no dar el salto a la primera división del turismo nacional.

Así lo expresó ayer la directora general de Christie & Co en España, Inmaculada Ranera, durante la presentación en el salón de Granada Convention Bureau de un informe sobre el mercado hotelero en las ciudades secundarias españolas. Una clasificación -la del segundo listón nacional en el turismo- que Granada comparte junto a las capitales de Santander, Alicante, Córdoba, Toledo, Santiago de Compostela y Valladolid, según la división por destinos que hacen desde la consultora internacional.

La planta hotelera de Granada se caracteriza principalmente por hoteles de 4 estrellas

"El objetivo es analizar el sector hotelero de la ciudad, saber dónde está y qué recorrido tiene", apuntó Ranera, para la que Granada se encuentra en un punto "muy interesante" en el que puede dar ascender a las ciudades principales con "el salto cualitativo" que supondría la llegada del AVE. "Es una gran posibilidad que puede aprovechar el sector turístico para que no dependa exclusivamente de un monumento", afirmó la directora general de Christie & Co en relación a la llegada de la Alta Velocidad, una realidad que cada vez va perfilándose más para el "horizonte 2020" según las estimaciones de la consultora. "El AVE va a ayudar atrayendo más visitantes internacionales", vaticinó Ranera, quien expresó la "necesidad" de mejorar las comunicaciones ferroviarias en Granada toda vez que se está observando un "estancamiento" de la ocupación en una ciudad incapaz tanto de incrementar el número de visitantes como la rentabilidad hotelera.

La directora de Christie & Co llamó la atención sobre que la importancia de atraer el AVE no es incompatible con la idea de seguir reforzando los vuelos y los servicios de la terminal Federico García Lorca. "En aeropuertos pequeños a veces se depende de acuerdos con compañías low cost que pueden recibir ofertas de otros sitios y abandonar la plaza", argumentó. Igualmente, indicó que el sector turístico granadino también se enfrenta al incesante problema de los apartamientos ilegales, "una competencia que siempre es bienvenida, pero que debe ser regulada porque hay viajeros para todos" y aludió al visitante de negocios como un tipo de viajero que cada vez se fija más en formas alternativas de alojamiento.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, agradeció el informe de la consultora especializada como un estudio que aporta "valor añadido para mejorar nuestro destino y para conocer qué debilidades y fortalezas tiene, y hasta dónde podemos llegar". Un futuro del sector que Betoret enmarcó en el "trabajo conjunto" entre los empresarios y las instituciones para hacer frente con este equilibrio de fuerzas a problemas como el del retroceso en las infraestructuras o los pisos turísticos. "El informe nos da idea del peso específico que puede tener el AVE y nos da una potencia de esperanza tremenda", enfatizó el presidente de la patronal del turismo.

En este sentido, reparó en que Granada se tiene que ir preparando para la llegada de las conexiones de Alta Velocidad y aseguró que el tiempo apremia. "Hace tiempo que pedimos a la subdelegada del Gobierno la creación de una Mesa del AVE", puntualizó Betoret sobre la relevancia de organizarse cuanto antes para que el comienzo de los trenes no pille por sorpresa a las instituciones de la ciudad y se empiece a contactar ya con turoperadores que están especializados en este segmento.

En concreto, el informe concluye que "la nueva conexión del AVE (que conectará con Madrid en tres horas) atraerá nuevos flujos de demanda a la ciudad, que se espera permitan a los hoteleros aumentar sus tarifas".