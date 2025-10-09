La Huerta de la Mariana, en ruina desde hace 16 años, se tirará la semana que viene con permiso judicial

La Huerta de la Mariana o de las Flores era una construcción típica de la Vega destinada a la labor del campo situada frente a la zona de los Sanders, al pie de la autovía. Una construcción que muchos granadinos no conocen y que, ya sin uso, se ha encontrado con su sentencia final: la construcción del Parque de las Familias, que va a permitir al Ayuntamiento ejecutar desde el próximo martes su derribo en base a un expediente de ruina de hace 16 años. Lleva desde 2009 en esta situación y se tendría que haber tirado ya pero ahora con el proyecto del parque, que contempla su demolición, los vecinos y la oposición se han lanzado a promover su restauración y mantenimiento, un extremo que no se contempla. El derribo de hecho estaba programado desde el inicio porque había que ejecutar ese expediente de ruina pero Urbanismo ha tenido que esperar a recibir la autorización judicial para entrar a la propiedad y hacerlo con todas las garantías tras el recurso del propietario. Urbanismo zanja las dudas asegurando que el expediente de ruina es incontestable y que el edificio está para caerse.

El informe de ruina data de 2009, por lo que lleva 16 años en este estado. Ese informe, firmado en su día por la exconcejal Isabel Nieto, ya ordenaba la "demolición inmediata como única medida de seguridad posible", por lo que se va a hacer ya que tampoco tiene valor constructivo ni histórico. De hecho, no tiene ninguna catalogación. Incluso en esa zona se levantó un asentamiento con chabolas dedicado a la chatarra que finalmente fue desalojado hace unos meses para llevar a cabo este proyecto del parque, que avanza en sus dos terrenos a la espera de la demolición, que se va a llevar a cabo con el aval de esa "ruina física inminente".

Pero estos días se han repetido las quejas de la oposición y los vecinos, que desde que se conoció el fin de la edificación han pedido mantenerlo. PSOE, Vox e IU piden restaurarlo. Y lo último ha sido su inclusion en la Lista Roja del Patrimonio por parte de la asociación Hispania Nostra. Es "la última huerta tradicional de la Vega de Granada que aún se conserva dentro del casco urbano". "Desde 1908 ha pertenecido a la familia del escritor granadino Felipe Romero Olmedo (1929–1998), autor de la novela El segundo hijo del mercader de sedas, en la que evocó las tradiciones agrícolas y la convivencia en el Reino de Granada de las culturas cristiana, musulmana y judía", destaca Hispania Nostra sobre el periplo de este inmueble. Romero Olmedo incluso cuenta con una calle en Granada que lleva su nombre. Esa calle está muy próxima a la Huerta, como reconocimiento al autor por su vinculación al territorio. Durante el siglo XX, el cortijo permaneció con el uso tradicional. En 1989 la Huerta fue incluida, según Hispania Nostra, en el Plan Especial de Protección de la Vega que fue aprobado por el Ayuntamiento de Granada. Con esta inclusión se reconocía el "valor histórico y patrimonial" del edificio. Esa figura fue retirada y actualmente, la finca no cuenta con ninguna figura de protección efectiva, destaca la entidad. Actualmente la finca se encuentra en estado de "abandono y deterioro debido al proceso de reparcelación forzosa iniciado en 2006 que ha impedido a su propietaria mantener la finca en buenas condiciones", dice ese informe. El edificio presenta humedades, pérdida de tejas, desplomes parciales y grietas estructurales, enumera Hispania Nostra, que reconoce que los cultivos "han quedado destruidos" por los trabajo para la realización del parque.

El PSOE ha calificado el derribo como una “agresión irreversible a la historia y la identidad de Granada”. “Esta demolición programada no es un mero derribo, sino un acto de ensañamiento contra la Vega y una demostración palpable de la indolencia de un equipo de gobierno al que no le duele el patrimonio de la ciudad”, ha dicho la portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz.

La socialista ha recordado que la antigua casería está declarada por la Junta de Andalucía como un “edificio de especial significación dentro de la Vega” y ha recalcado que el compromiso del anterior gobierno socialista era desarrollar un proyecto complementario, al original con el que se obtuvieron los Fondos Europeos para rehabilitar y convertir la edificación en un espacio cultural y dotacional para el barrio, lo que sería un “activo crucial de cara a la Capital Cultural de Granada 2031, y un atractivo más para este parque impulsado en el marco de la estrategia municipal Granada Respira que Carazo quiere esconder por todos los medios”. “Esta antigua huerta fue la casa del escritor Felipe Romero, un autor de relevancia para Granada. Demoler este cortijo es arrancar de cuajo una infraestructura cultural potencial que tanto necesita el centro de la ciudad,” ha aseverado la líder de la oposición, quien ha pedido a Carazo menos fotos de cara a la candidatura 2031 “y más protección a nuestro patrimonio”.

Al respecto, ha señalado que “este cortijo es mucho más que cuatro paredes: es historia, es patrimonio, es la última huella viva de la cultura de la Vega en el corazón de la ciudad y la señora Carazo, en contra de los vecinos y en contra del sentir de toda una ciudad, ha optado por la vía más fácil y más lesiva: la pala y la demolición”.

Izquierda Unida también se ha sumado a las peticiones de paralización del derribo pidiendo al Ayuntamiento que se restaure y se dedique su uso público didáctico como casa museo recreando la vida y costumbres del campesinado de la Vega granadina, que con sus productos alimentaron a la población de la ciudad.

Desde Vox estos días también su portavoz, Beatriz Sánchez, ha exigido al equipo de gobierno del PP "que vele por el patrimonio de Granada y no lo destruya, más aún cuando tiene la oposición del barrio".