Un nuevo granadino se incorpora, en adopción meritoria, a la “tribu granatensis”. Es así Amador Enseñat y Berea, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra del Reino de España (JEME), el general que ungido gallego al nacer pasa también ahora a ser todo un granaíno de adopción gracias a su empatía castrense con nuestra ciudad, una urbe de generales de todos los tiempos.

El general de división Enseñat ha ido trabajando a fondo en adaptar las necesidades del Ejercito de Tierra a un mayor perfeccionamiento impulsando la enseñanza como método. El mundo actual se encuentra en profundos cambios geoestratégicos donde España tiene su presencia tanto en sus alianzas militares como fuera de las mismas en organismos internacionales, como la ONU, donde las distintas armas de los ejércitos españoles intervienen en misiones continentales de apoyo a la paz. Desde las fuerzas terrestres de interposición entre Líbano e Israel (la llamada Blue Line o Línea Azul) hasta la Armada en la operación Atalanta en el Océano Índico y otras más en diferentes escenarios en crisis bélica, los soldados españoles mantienen el tipo bajo el mando de oficiales competentes donde su formación es la base de su conocimiento.

No en vano, Amador Enseñat, perteneciente a la 28 promoción de la Academia General Militar, diplomado en Estado Mayor del Ejército Español y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología conoce en los campos teórico y práctico el valor de la milicia y la capacidad que hay que disponer para afrontar un reto militar. Si ya en la enseñanza castrense el hoy JEME destaca, también lo posee en la praxis sobre el terreno al haber estado destacado como coronel en la Blue Line entre Líbano e Israel donde dejó su eficaz impronta como un militar en quién poder confiar tal como le agradecería la comunidad libanesa granadina cuando conferenció sobre el Medio Oriente en el Salón del Trono del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) en su Jefatura de la granadina Plaza de San Juan De la Cruz.

Tener a militares españoles que saben cumplir su misión en escenarios de crisis bélica inminente le da a los ejércitos no solo experiencia castrense sobre el terreno, también la propia de un alto grado de humanidad con la población civil de un lado y otro, donde si bien las Fuerzas Armadas no tienen por su presencia espartana una utilidad humanitaria de primer orden, no por ello han destacado eficazmente gracias a su presencia armada en actuaciones generales donde no pueden operar los colectivos humanitarios específicos. El caso del pasado conflicto de los Balcanes donde los militares españoles son aún hoy añorados, como en Mostar, ya habla de por sí del alto grado de formación alcanzado gracias al esfuerzo realizado desde el alto mando por generales como Amador Enseñat empeñado en dotar a las Fuerzas Armadas Españolas en toda su diversidad, desde el aire a tierra y al mar, de la enseñanza y la doctrina militar conjunta de las tres armas obteniendo con ello el mayor rendimiento siempre partiendo de los recursos disponibles. Por ello los 20 centros de enseñanza del Madoc destacados por todo el territorio nacional son la futura simiente de los militares del siglo XXI.

Son muchos los méritos profesionales del general Enseñat y de entre todos su paso por el Madoc, donde ascendió de general de Brigada a general de División, fue director de Enseñanza, Instrucción y Evaluación (DIREM) logrando también la Secretaría General del Madoc (SEGEM) de donde partiría al actual en la cúspide de Jefatura del Ejército de Tierra donde sigue su proyecto castrense como gran impulsor en adecuar la milicia hispánica a los retos presentes y futuros.

Granada ha marcado al general Amador Enseñat, sin duda “embrujado” por una ciudad cuna de generales de dos grandes civilizaciones desde el sultán nazarí primero de su nombre, Alhamar, y el general Ali al-Attar, pasando por Gonzalo Fernandez de Córdoba, el Gran Capitán, el Almirante de la Mar Océana, Álvaro de Bazán o el general del Ejército del Aire y del Cosmos, Emilio Herrera.

Pertenecer a una ciudad levantada por grandes líderes militares que conserva en sus entrañas a la Alhambra como icono de su historia y animar abriendo las instalaciones militares del Madoc a actos culturales, musicales y poéticos, donde la magia y el magnetismo histórico se entrelazan dentro de la dinámica democrática que el constitucionalismo genera no solo entre instituciones, sino también con oros colectivos ciudadanos como demostró en su eficaz gestión en el Madoc. El general Amador Enseñat y Berea, accede al sentir de los granadinos como un granadino más que ha ido demostrando en su concordia cívica que obras por Granada son amores y él lo ha ido demostrado de sobra, de ahí su reconocimiento.