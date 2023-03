"No hay periodos de bajo o alto riesgo, hay incendios todos los días". El Infoca denuncia la falta de recursos en Granada

España mira con miedo al incendio de Castellón, que casi una semana después ha calcinado más 4.000 hectáreas de superficie en un perímetro de 55 kilómetros. Para tratar de extinguir lo antes posible el incendio, se ha prestado ayuda desde el resto de España, incluida Granada, que el domingo enviaba un helicóptero a la provincia valenciana, todo ello mientras los técnicos del Infoca de Granada a cruzar los dedos para que no se produjera un incendio similar debido a la falta de efectivos con los que cuenta el servicio actualmente.

Los sindicatos llevan tiempo denunciando estas faltas, tanto de personal como de material, que se dejan sentir especialmente en las temporadas "de riesgo alto". Un periodo, que tradicionalmente se inicia el 1 de junio, que desde CSIF aseguran que ya no existe, pues en palabras de Gregorio López, portavoz de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) en el sindicato, "con el cambio climático no hay periodo de bajo o alto riesgo, hay incendios todos los días", y pone como ejemplo el propio incendio de Castellón.

Por este motivo, desde distintos organizaciones sindicales se pide que el operativo se encuentre al 100% durante todo el año y no solo durante periodos concretos, como actualmente se realiza desde la Junta, que refuerza la plantilla a partir de los meses de verano.

Las cifras que manejan desde los sindicatos dejan bastante claro las carencias que en Granada atraviesa este servicio. Así, en una nota remitida tanto por CSIF como UGT, se habla de un 70% menos de "la fuerza total" que debería tener el Infoca, lo que se traduce en 10 retenes menos o 70 bomberos forestales "hasta el 15 de mayo".

Por otro lado, de los 38 puestos de vigilancia de la provincia, según explican los sindicatos, con el inicio de abril se abrirán once nuevos, pero al mismo tiempo denuncian que otros 27 (de nuevo cerca de un 70%) seguirán cerrados y, cuando se pongan en marcha, no todos tendrán turnos completos, una situación que especialmente grave "en estos puestos que son los primeros en dar la voz de alarma", explica López.

Más datos. López asegura que de los 17 camiones de extinción que dispone el servicio de Infoca en Granada, "gran parte de ellos" no tienen tripulación completa, incluso se producen casos donde estos vehículos no pueden siquiera utilizarse al no haber personal suficiente para manejarlos.

A este problema se le suma también que las nuevas incorporaciones llegarán el 15 de mayo, es decir, dentro de casi dos meses según UGT, pero estas incorporaciones entrarán de vacaciones durante una quincena, por lo que el equipo no se incorporará hasta principios de junio. "¿Para qué nos sirve tener personal eventual, si lo dejamos exclusivamente para el periodo de alto riesgo?", pregunta retóricamente López, quien una vez más insiste en la inexistencia de periodos en la situación actual.

Pero los que ya están tampoco están exentos de molestias. El delegado de CSIF en AMAYA asegura que los cuadrantes de los turnos para las próximas semanas son un poco caóticos, haciendo que en muchas ocasiones los propios bomberos no sepan a qué unidad están destinados, provocando un impass que retrasa el trabajo. Es más, en ocasiones, a la hora de confeccionar los retenes se realizan "movilidad forzada", obligando a ciertos trabajadores a cambiar de unidad y rompiendo así un "equipo entrenado para trabajar junto".

El sindicalista explica que, poco después de hacer públicas estas denuncias, desde la Junta de Andalucía le prometieron un retén y dos camiones más en la provincia, una solución que es más que insuficiente ante el problema que atraviesa el Infoca. Este periódico ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con la Junta para conocer su versión de los hechos, sin obtener respuesta.

El problema de la sequía y las altas temperaturas

La falta de recursos se hará más evidente aún con la llegada de uno de los abriles más calurosos y secos que se recuerdan en los últimos años. De hecho, todas las previsiones apuntan a que en el inicio de los próximo mes se producirán anomalías térmicas que elevarán la media entre 3 y 6 grados respecto a lo que sería normal, una situación beneficiosa para los hosteleros con la llegada de la Semana Santa, pero que López asegura será fatal para los montes de la provincia. Es más, las bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad, están siendo claves para frenar el avance de las llamas en Castellón.

En este sentido, el representante de CSIF critica la falta de previsión que se tiene desde las administraciones, más cuando desde los sindicatos llevan tiempo alertando de estas faltas, a lo que habría que sumar que las previsiones meteorológicas para el mes de abril "son de sobra conocidas". Pese a todo, denuncian desde el sindicato a través de una nota de prensa, las administraciones "siempre tienen el mismo modus operandi: si sufriéramos un gran incendio se diría que el dispositivo estaba cubierto pero que el incendio ha tenido un comportamiento imprevisible".

Aunque la denuncia de los sindicatos se hace con la llegada de las altas temperaturas y la previsible falta de precipitaciones, desde CSIF aseguran que el problema no es exclusivo de este periodo del año, sino que se produce durante los 365 días.

López lo explica asegurando que, con el pico de incendios forestales que se produce en los meses de verano, los bomberos forestales se ven obligados a doblar turnos y trabajar en exceso, una situación que se compensa después durante el otoño y el invierno con "días de compensación", lo que provoca que durante este periodo vuelva a faltar personal, que en esta época debería centrarse en labores de prevención, como el desbroce, que eviten la propagación de las llamas en el periodo de alto riesgo.

Un nuevo centro para el norte de la provincia

En medio de las exigencias de los sindicatos, el propio Infoca ha estrenado esta mañana un nuevo subcentro de defensa en Huéscar, en el norte de la provincia, que servirá para dar cabida "a medios de extinción terrestre y equipos de profesionales como pueden ser camiones autobombas, grupos de especialistas o técnicos operativos", según ha explicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Este nuevo edificio comenzará precisamente su funcionamiento durante el periodo alto de incendios, es decir, el 1 de junio, mientras que el resto del año tendrá "un marcado carácter formativo, preparatorio y de actualización del personal", según la Junta, quien añade que se podrá utilizar también como base para la planificación de los trabajos de prevención" y de sensibilización para los habitantes de la comarca.

“La Junta de Andalucía ha efectuado un importante avance en la modernización de los medios y técnicas empleados en el dispositivo Infoca" ha afirmado el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Granada, Manuel Francisco García en una nota. "Dicha modernización, ha afectado en un primer término a los medios humanos, maquinaria, vehículos terrestres y medios aéreos, es ahora el momento de una siguiente fase de modernización que implica la mejora de las infraestructuras que acogen a los medios humanos y materiales, prueba de ello es la importante inversión en modernización de las infraestructuras que se está produciendo en la provincia” ha expresado el delegado territorial.

La provincia dispone actualmente de un Centro Operativo Provincial de Incendios Forestales, localizado en la capital, tres centros de defensa forestal (CEDEFO), Puerto Lobo, La Resinera y Sierra Nevada a los que se suma el nuevo Subcentro de Huéscar.

También la se han iniciado distintas obras de infraestructuras destinadas al Operativo INFOCA, como las obras del futuro CEDEFO de Hernán Valle (Guadix), que con una inversión de adjudicación por encima de los cinco millones de euros, que de acuerdo a la Junta dará cabida a la ampliación de la pista de aterrizaje de aviones de carga en tierra, zona de helicópteros, zona de vehículos de extinción y edificio para personal de extinción. Esta infraestructura vendrá a completar el operativo en la zona centro y norte de la provincia de Granada.