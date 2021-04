La incidencia del coronavirus en Granada mengua en casos pero no en hospitalizaciones

Los datos del coronavirus en Granada indican que todo empieza a ir a mejor, aunque de momento los contagios sigan siendo muy altos y, además, las hospitalizaciones nuevas sigan repuntando, viviéndose ya las consecuencias más directas de la gran subida de casos de la semana pasada, y derivados del efecto amplificador de la Semana Santa. Es un primer análisis de un día de cifras en las que la gran perjudicada es la capital, que vuelve a estar cerca del cierre perimetral tras bajar sus tasas ayer. El día también llega con cuatro muertes y 343 curados también.

Se confirma que Granada está en el pico de la cuarta ola. Están bajando los contagios tanto en la comparación de semanas previas como en el acumulado de casos, tanto notificados como diagnosticados. Salud ha confirmado 379 positivos por coronavirus en la provincia (por segundo día seguido, el dato del IECA no se corresponde con el del parte, que hoy da uno más) en las últimas 24 horas, solo 14 de ellos correspondientes a diagnósticos de la jornada de ayer. Son exactamente cien menos que el mismo día de la semana pasada, aunque 159 más que los remitidos hace dos semanas. También hay que recordar que los 479 casos del miércoles pasado acumulaban los datos de dos días, por lo que la media fueron 239,5, bastantes más que los de hoy, por lo que la comparación tiene su falla por ahí. Consecuencias del caótico sistema de contabilización.

Aun así, si hasta ayer, el acumulado de los últimos siete días en casos notificados a Sanidad seguía siendo de crecimiento, aunque solo de un 1%, con el dato de hoy se entra en fase de decrecimiento. La caída con respecto al total de casos remitidos hace una semana es del 13,07%, que en términos naturales son 2.234 casos esta semana frente a los 2.570 de la anterior. Aun así, son cerca de 1.000 más que los que se acumulaban hace tres semanas, por lo que la situación está en fase de mejorar, pero está aún muy lejos de ser buena. Más bien está en una meseta, en la parte alta del pico de la cuarta ola. El promedio de casos al día baja de los 367 de la semana pasada a los 319 de esta.

Este mismo análisis, pero a partir de los datos por fecha de notificación, indican que, sin contar los 14 más recientes porque distorsionarían el dato. Entre el 13 y el 19 de este mes se han producido 2.152 contagios en Granada por 2.424 de la semana anterior, consolidándose ese saldo negativo en una bajada del 11,22%. Recordar que se venía de un crecimiento del 81,57% la semana pasada, que en caso de los positivos por notificación se iba al 126,4%. La media de casos diagnosticados también se reduce de los 346 a los 307.

Las tasas de incidencia actualizadas confirman en los primeros días de esta semana la tendencia de estabilización y descenso de la cuarta ola, aunque de momento, por distritos, se siguen comportando de forma errática. Si ayer bajaban en la capital y el AGS Metropolitano y subían en el Sur y Nordeste, hoy descienden en estos dos (303,4 y 415,5, respectivamente) y en el del Cinturón y Poniente (502), mientras que repunta el de la ciudad y pueblos limítrofes (476,4). En la provincia el balance es a la baja con 454,8 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, apenas cuatro puntos menos que ayer. La tasa a siete días sigue hablando de descenso progresivo pero muy lento, estableciéndose la ratio en 190,6 casos, casi cinco unidades menos que la marca anterior.

En cuanto a hospitalización hay malas noticias, aunque cada vez concuerdan menos los ingresos notificados cada día con el movimiento real de ocupación de camas. De entrada, las nuevas admisiones hospitalarias viven otro mal día con 56, de las cuales 7 fueron entradas en UCI, lo cual hace que el acumulado de estos tres primeros días de la semana sea el peor de las últimas seis con 129 ingresos totales cuando la semana pasada a estas alturas eran 13, y en la anterior 106. La serie no sigue ningún tipo de lógica ya. Se suponía que los nuevos ingresos de hace dos semanas eran consecuencia ya de la Semana Santa, y que el descenso vivido en los acumulados de estos últimos siete días, indicaban que lo peor parecía haber pasado. Pues no, todo indica que hay mucho desfase en los conteos de datos. Lo normal es que los datos que se están produciendo esta semana se hubieran dado en la anterior, y no al revés.

La situación real también sigue siendo mala, pero no tan terrible como en oleadas anteriores. Hoy se marca un nuevo pico de ingresados con 378 (+6 con respecto a ayer), de los cuales se sobrepasa la barrera de los 300 pacientes en planta Covid con 301 (+5) y se suma uno más en Cuidados Intensivos (77). El promedio de movimiento real de encamamientos en lo que va de semana está en números positivos con 23, a una media de 7,6 al día. Puede ser un buen dato si se compara con los datos que se daban en los tres primeros días de la semana pasada, donde se crecía en ocupación con 56 ingresos reales y el promedio de cada jornada era de 18,6. Si el dato de nuevas hospitalizaciones es real, debería subir la presión asistencial en los próximos días. Si responde a desfases o retardos, ahora se están dando los nuevos hospitalizados que hubo en situación real la semana pasada.

El número de muertes por coronavirus notificadas en las últimas 24 horas es de cuatro y los curados suben hasta los 343, lo que implica ahora mismo que la cifra de casos activos se reduce aunque muy levemente hasta los 13.856.