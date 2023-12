2002: El instante preciso en el que encaramaron a un caballo en el Ayuntamiento

El 1 de enero del año 2002 los europeos –no todos– nos tuvimos que adaptar a pagar en euros. En un chiste del siempre recordado Paco Martínmorales se veía a un granadino que le preguntaba a la empleada de un banco: "Al cambio, un euro… ¿cuántos chavicos son?". Para muchos empieza a ser un lío convertir las pesetas en euros. Lo que sí estuvo claro es que la puesta en marcha del euro produjo una fuerte alza de precios. Lo que antes costaba cien pesetas, ahora costaba un euro, 166 pesetas al cambio. El redondeo fue fatal para los bolsillos. Lo que no redondearon fueros lo sueldos y las pensiones. Pero bueno, vayamos a lo nuestro.

El presupuesto del Ayuntamiento de Granada ese año era de casi 30.000 millones de pesetas, casi 190 millones de euros. Pero el tripartito que gobernaba el Consistorio ese año tuvo que enfrentarse a otros problemas que no eran el cambio de moneda. Por ejemplo, el de la polémica suscitada por encaramar a un caballo encima del Ayuntamiento. Fue otro de los debates ciudadanos que están en el casillero en el que la memoria guarda los más importantes, aunque este tuvo su pizca de gracia. Resulta que el equipo de gobierno quería conmemorar el V Centenario de su constitución con una obra que estuviera a la altura (también literalmente) de la que hizo Benlliure en el IV Centenario de la Toma de Granada y en la que se ve a Colón y a la reina Isabel la Católica.

El alcalde encargó la realización del proyecto a Asunción Jódar, por entonces concejala de Relaciones Institucionales y profesora en Bellas Artes. Después de barajar varias propuestas, el diseño de la estatua fue encargado al artista Pérez Villalta y su ejecución al escultor Ramiro Megías. La obra se había basado en un dibujo del artista tarifeño en el que veía a un hombre con los ojos vendados portando en su mano derecha una esfera dorada. Montaba en posición atrasada, sobre un caballo que con sus patas izquierdas se elevaba equilibradamente sobre bolas doradas. Muchas bolas como para que no surgieran los chistes sobre el caballo y sus genitales. Cuando se supo de la iniciativa comenzaron las protestas. La oposición y algunos colectivos ciudadanos no veían bien que una estatua coronara la Casa Consistorial. Las críticas fueron inmediatas y feroces. Unos pensaban que la ciudad tenía graves carencias como para gastar el dinero en frivolidades. Otros, que la fachada del Ayuntamiento llevaba siglos así y que no había motivo para cambiarla. Y otros que simplemente era el capricho de la concejala Asunción Jódar y del hombre fuerte del tripartido, José Antonio Aparicio, introduciendo en esta teoría el morbo de una relación personal más allá de la política.

La escultura fue instalada la madrugada del 13 de diciembre de 2002, sin aviso alguno. Un camión la trasladó hasta la plaza del Carmen, donde esperaba una grúa y un equipo de operarios para levantarla hasta el tejado del Ayuntamiento. Todo ocurría mientras algunos de los concejales se atrincheraban en el interior del salón de plenos y contemplaban la operación por un resquicio de las contraventanas de los balcones municipales. A la mañana siguiente, ya con el caballo puesto, las reacciones en contra se dispararon. La polémica llevaba consigo una fuerte carga política pues las elecciones estaban cerca y había que aprovecharla. Hasta el PP puso en su programa que si ganaba los comicios retiraría la estatua, lo que nunca hizo. El tiempo ha hecho tachar de totalmente estéril aquella polémica. Hoy los turistas se echan fotos con el fondo de El instante preciso, pues así se llama la escultura.

La 'Rosamanía'

En el año 2002 la cantante más conocida y admirada de España se llamaba Rosa López, había nacido en Peñuelas y vivía en Armilla. Acababa de ganar un concurso llamado Operación Triunfo e iba a representar a España en el festival de Eurovisión. Por España se había extendido un virus llamado 'rosamanía'. Una jovencita gordita había pasado de ser una vendedora de pollos asados y de actuar en pueblos pequeños, a ser admirada por millones de españoles. Su historia daba para un argumento de un cuento de hadas: una chica humilde y desfavorecida de un pueblo perdido de Granada se había convertido en la reina de los corazones de todos los españoles. Rosa no ganó en Tallín, donde se celebró el festival, pero su canción Europe's living a celebration sí gustó lo suficiente como para ser una de las más tarareadas de la época. Aquella noche casi 15 millones de españoles vieron la interpretación de Rosa. Sus apariciones llevaban aparejadas cifras de récord. En Granada petó el estadio de Los Cármenes cuando un año después vino a presentarse ante sus paisanos. Una locura. Ni la visita del Real Madrid al estadio ha congregado a tanta gente.

Ese año la música se vistió de luto en Granada por el fallecimiento del promotor musical Javier García Lapido y de Joe Strummer, aquel mítico músico inglés que había vivido en el Albaicín y que había promocionado a los 091. A ambos les falló el corazón. García Lapido tenía 42 años y Strummer 50. También murió en 2002 Mercedes Domenech, considerada una musa de la radio. Durante muchos años trabajó en Radio Granada y se convirtió en la voz más querida y popular de los receptores en una época en el que la radio era el medio que se tenía más a mano.

En abril de 2002 se realiza con éxito el primer trasplante de hígado en el Hospital Virgen de las Nieves y con él se salva la vida a una mujer de 64 años aquejada de cirrosis hepática. En ese año Granada se encontraba a la cabeza de España en donaciones de órganos en relación con su población. Y en junio se celebra la primera manifestación gay en Granada con la participación de 500 manifestantes que reivindicaron su condición por el centro de la capital.

La economía

Si el año anterior hubo un cambio importante en La General, este año le toca a la Caja Rural. El proceso de renovación de cargos en la presidencia y el Consejo de Administración fue un tanto convulso motivado por la enconada lucha que se libró entre facciones dentro de la propia entidad. Un juzgado de Granada permitió a la caja granadina proceder a la renovación por seis años de su consejo rector. La titular del juzgado de Instrucción número 4 había desestimado la impugnación presentada por el presidente saliente de la caja, Antonio Luis Romero Contreras, y los tres interventores, que alegaron problemas formales. La única candidatura al consejo, encabezada por Federico Hita Romero y que supuso un profundo cambio en los criterios de funcionamiento de la entidad, obtuvo el respaldo de la mayoría de los delegados de los 60.000 cooperativistas. Pascual Candel, padre del fallecido Jesús Candel, también conocido por Spiriman, fue nombrado director general de la entidad. Para ocupar ese cargo tuvo que dejar la gerencia del Campus de las Ciencias de la Salud, puesto que ocuparía el ex alcalde de Granada Jesús Quero. Tras la muerte de Gerardo Cuerva, la presidencia de la Confederación Granadina de Empresarios sería ocupada por Sebastián Ruiz.

En el terreno laboral, el anuncio del cierre de Cetarsa provocó durante todo el año numerosas acciones reivindicativas. El día 2 de abril se celebró una manifestación a la que acudieron entre diez mil y quince mil personas para reivindicar el mantenimiento del cultivo del tabaco y en contra del cierre de la planta que la empresa tabacalera tenía en la provincia. La clausura de la fábrica no sólo iba a dejar a los 231 trabajadores en la calle, sino que la medida iba a afectar a los casi 1.500 agricultores de tabaco de la Vega de Granada que le vendían el producto a Tabacalera. Muchos agricultores decidieron dejar de cultivar ese producto tan perseguido por las autoridades sanitarias. Por mucha protesta que hubo, Cetarsa se esfumó.

Ese año viene el príncipe Felipe a Granada. Además de a la Universidad y de la Casa Museo Lorca visitó las instalaciones de Covirán, la empresa granadina dedicada a la distribución minorista de alimentación y que en 2002 estaba en plena expansión y a punto de entrar en Portugal. Al terminar el año la cooperativa tenía un total de 1.626 tiendas asociadas.

A principio de año salieron al mercado los primeros cien kilos de caviar que la empresa Sierra Nevada comenzó a producir en Riofrío. Se vendieron a 1.500 euros el kilo. Los empresarios que explotaban la piscifactoría de truchas, dieron un paso adelante e introdujeron para la crianza esturiones, peces difíciles de criar debido a la extraordinaria fragilidad de los alevines. Sobrevive uno entre un millón. Por eso las hembras producen millones de huevas para asegurar su descendencia. Y ese es el caviar que tanto le gustaba a Enrique Morente.

En marzo, con ocho meses de antelación sobre la fecha prevista –lo que resultaba raro– se inauguraba el segundo tramo de la autovía que acercaba Granada a la Costa: Dúrcal-Izbor. En el balance del 2002 también hay que incluir el arranque de las obras entre Nerja y La Herradura en la Autovía del Mediterráneo y la colocación de la primera piedra por parte del ministro Álvarez Cascos del siguiente tramo, hasta Taramay. Granada empezaba a cobrar tanto atraso en materia de infraestructuras.

La cultura

En 2002 Alonso Cano vuelve a tener relevancia con otra magna exposición sobre su obra en la recién restaurada Curia Diocesana, que había ardido hacía 20 años. La exposición había sido programada para el año anterior, pero se retrasó por falta de apoyo institucional. Precisamente apoyos es lo que pedía el superconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jesús Valenzuela, para un segundo Encuentro de Cantautores con el que homenajear al otro Cano famoso en Granada: Carlos, fallecido dos años atrás. El presupuesto era tan bajo que los discos del cantautor que repartió el Ayuntamiento eran piratas.

2002 también fue un año de cine para Granada. En marzo la directora granadina Chus Gutiérrez eligió la Costa Tropical para iniciar el rodaje de su quinta película: Poniente. Con José Coronado y Cuca Escribano en los papeles principales. Y en mayo, la Alpujarra fue el escenario para el rodaje de Al Sur de Granada, de Fernando Colomo, basada en la novela del hispanista Gerald Brenan, al que retrató el cineasta como un joven británico de buen ver persiguiendo a las mozas alpujarreñas de Yegen.

La entrega de premios de la séptima edición del Salón del Cómic, gala celebrada en la Chumbera, acabó en escándalo. El espectáculo estaba diseñado por el cineasta Juanma Bajo Ulloa y en él se veía a un grupo de talibanes armados, con Ben Laden al frente, anunciando que habían tomado el poder. Y para atentar contra los símbolos de Granada quemaban una foto de García Lorca, otra de Rosa López y una tercera de la Virgen de las Angustias. Casi ná. También salió una mujer vestida con burka que termina haciendo un 'streptease'. El colofón lo pusieron dos actores de una sala porno de Barcelona que, después de una felación en directo, realizan el acto sexual en lo alto del escenario. Mucho arroz para tan poco pollo. Algunos asistentes salieron escandalizados y las instituciones al día siguiente anunciaron que no iba a haber más dinero público para tales actuaciones. Normal.

El Granada, en Tercera

En el capítulo de sucesos, una reyerta entre clanes gitanos tiñó de sangre la localidad de Santa Fe. Fue el 6 de abril cuando se enfrentaron dos familias que compartían profesión –la venta ambulante – y rivalidad. El resultado fue la muerte de dos hermanos y cinco detenidos por tal crimen, uno de ellos menor de edad. Las víctimas habían sustraído un disco compacto a un familiar de los agresores. Ese fue el motivo de la discusión que acabaría en tragedia. Durante las fiestas del Corpus, un joven de 24 años muere apuñalado en una de las casetas disco. Otra discusión fatal. Y en Torrenueva, en una madrugada del mes de julio, otro menor de edad mata a tiros a un joven en la discoteca Bugabú. Ese año se celebra el juicio contra los asesinos de Luis Portero: son condenados a 54 años de cárcel.

Y ya en el terreno deportivo, el atleta accitano Paquillo Fernández consigue en 2002 la medalla de oro de marcha en Munich. Su carrera como deportista había sido meteórica. Ya desde 1998 era el rey absoluto en su especialidad además de ser campeón de Europa y tener tres medallas de plata en tres mundiales. Llegó a ser el segundo español con más medallas mundiales. Hasta que estuvo implicado en uno de los mayores escándalos del deporte español. La Guardia Civil encontraría en el año 2009 EPO y diversas sustancias prohibidas. O las vendía o las consumía. Ahí se le acabó la marcha.

Ese año el piloto de Huétor Vega Álvaro Molina se hace en Cartagena con el campeonato de Europa de Motociclismo de 250 centímetros cúbicos.

Aunque en el aspecto deportivo la mayor decepción de los granadinos fue el descenso del Granada CF a Tercera División por impago a los jugadores. El mayor ridículo del equipo en toda su historia. Se sucedieron las protestas contra el presidente Francisco Jimena y manifestaciones de los pocos aficionados que aún representaban al granadinismo e iban a los partidos. La mayoría de los ciudadanos y de las instituciones ya le habían dado la espalda al equipo. Sin duda se lo merecía. El Granada CF fue el único club de España incapaz de pagar una deuda, calificada por muchos como ridícula para lo que era la entidad y la propia ciudad. En fin.