Más de 300 interinos se suman a las plantillas de los institutos

"¿Para qué me fui a Silicon Valley?"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, destacó la labor que se desarrolla en el centro Zaidín Vergeles, que acogió la inauguración oficial del curso en Secundaria, “El año pasado no había dado el salto a la política. Fui a Silicon Valley a hacer un curso sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad”, una formación que le permitió, en palabras de Imbroda, tener una “foto que me ayudara a entender hacia dónde va este mundo”. A renglón seguido, se preguntó “¿para qué me fui a Silicon Valley? Me podía haber pasado por aquí”, en referencia al IES Zaidín Vergeles. Hasta el centro –que cuenta con unos 1.700 alumnos, una plantilla de 150 trabajadores y cumple ahora 30 años– se desplazaron el alcalde, Luis Salvador; el delegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo; o el presidente del Consejo Escolar de Andalucía (CEA), José Antonio Funes, entre otras autoridades.