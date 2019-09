233 investigadores de la UGR se cuelan en el 'top' de los más citados de Google

La Universidad de Granada ha sorteado bastante bien el verano. La gran institución académica andaluza, el faro de excelencia que sigue alumbrando las tinieblas de esta provincia, ha salido bien parada en las 'grandes ligas veraniegas', manteniéndose entre las 300 primeras del mundo en el prestigioso Ranking de Shanghai mientras que la consultora internacional CWUR la situó en el puesto 337 de todo el planeta. Un éxito que estas propias clasificaciones vinculan a la fortaleza de la UGR en el potencial humano y en la capacidad de sus investigadores para estar siempre entre los más citados. El secreto del éxito que se corrobora ahora, además, con el dato de que 233 científicos de la institución granadina están entre los 5.000 más buscados en Google a nivel nacional.

Es decir, que la Universidad de Granada vuelve a ser puntera no ya sólo a nivel andaluz sino que también marca la pauta en el concierto nacional por la pujanza de sus investigadores. Así lo refleja este Ranking of scientist in Spain (Google Scholar Profiles) de los profesionales universitarios más citados en Google que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que reúne a los 5.000 investigadores más reseñados en trabajos en España.

El campo científico donde la UGR ha alcanzado mejores resultados es el de las Ciencias Exactas y Naturales, con 79 investigadores, que provienen sobre todo de las áreas de Física (31) y Química (28). Le siguen las Ciencias de la Salud, con 78 investigadores, de los que 28 pertenecen a la Facultad de Medicina.

Por departamentos, el que cuenta con más investigadores entre los más citados es el de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, con 16. En el caso de las Ciencias Sociales, el número total de investigadores presentes es de 26, y sobresale a Facultad de Ciencias de la Educación, que aporta un total de 12 investigadores al ranking.

Entre los investigadores de la UGR, el mejor situado es Francisco Herrera, del departamento de Física Teórica, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, con 68.379 citas y un índice H de 137 que lo sitúa en la posición 28 a nivel nacional. Le sigue Ángel Gil, del departamento de Bioquímica y Biología Celular, con un índice H de 132 y Enrique Herrera-Viedma con H de 83 también de Ciencias de la Computación.

Del departamento de Educación Física y Deportiva aparecen en el ranking dos investigadores, Jonatan Ruiz y Francisco B Ortega, que tienen respectivamente un H de 78 y 77. En Ciencias Sociales es reseñable la presencia de Antonio Bolivar (departamento de Didáctica y Organización Escolar) que se sitúa a nivel nacional en la posición 284 con un índice H de 67 y 20105 citas.

La Universidad de Granada se sitúa como la tercera universidad española de un total de 69, con mayor número de investigadores en el ranking, y es superada tan sólo por la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona, con 286 y 263 investigadores respectivamente. Estas dos universidades, junto con la UGR, son las únicas que consiguen pasar de 200 investigadores en este listado. Finalmente destacan en la 4ª y 5ª posición la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universidad de Sevilla que cuentan, con 167 y 128 investigadores.

Andalucía cuenta con un total 571 investigadores del total 3276 investigadores adscritos a la universidad. La Universidad de Granada lidera el sistema universitario andaluz, seguida de la Universidad de Sevilla, que se encuentra entre las cinco primeras universidades españolas. Le siguen, aunque a bastante distancia, la Universidad de Málaga (60 investigadores), Universidad de Córdoba (40) y Universidad de Cádiz (29).

El Ranking of Scientists in Spain es un listado de investigadores elaborado por investigadores del CSIC donde se ordenan los investigadores adscritos a alguna institución de investigación española. Como criterio de ordenación consideran el Índice H de los investigadores que los autores del ranking toman de Google Scholar Profile, un perfil público donde se recogen las publicaciones de un investigador junto con su impacto