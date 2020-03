Primeras horas de la jornada de huelga y paro educativo en Granada contra el decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía. La Policía Local indicó que la incidencia de la convocatoria se había notado en el tráfico de la capital, con más fluidez en las principales vías. Están llamados a secundar la jornada de movilización los docentes y personal de la enseñanza no universitaria pública y las familias. Son éstas las que deben decidir si sus hijos secundan el paro educativo hasta tercero de ESO. A partir de ese curso, el alumnado puede decidir su participa en la movilización. Convocan los sindicatos CSIF, ANPE, CCOO, UGT, SAT, USE, Ustea y CGT, asociaciones como Fampa Alhambra, Granada Laica o Por Primaria y colectivos estudiantiles.

No están llamados a secundar la huelga el personal de servicios externalizados, el dependiente de ayuntamientos o de las escuelas infantiles de 0 a 3 años dependientes de la Junta, ya que no les afecta "directamente" el decreto, señala el sindicato CCOO. Según los convocantes, la normativa beneficia a la concertada. Desde Educación, la delegada provincial señaló a este diario que los cambios sólo afectan a las zonas de escolarización de Baza y Motril y que "no hay nada más".

Cortes de tráfico

Fuentes de la Policía Local de Granada indicaron que los cortes de tráfico se desarrollan desde las 10:45 horas en Puerta Real. A las 11:00 hay una primera concentración en Plaza del Carmen. La Policía Local indicó que los cortes de tráfico con motivo de la huelga afectarán a las calles Gran Vía, Reyes Católicos y Recogidas.

Servicios mínimos

La Administración educativa garantiza que los centros educativos estén abiertos y dispongan de servicios mínimos para atender al alumnado que asista. Desde los centros se ha informado a los padres de que el desarrollo de la jornada de huelga alterará "el funcionamiento habitual del centro debido al profesorado que secunde la misma, por lo que las clases no se desarrollarán de la forma habitual". Los colegios e institutos prevén para la jornada realizar actividades y actuaciones "acordes al alumnado que asista".

Así, "no se realizarán actividades evaluables, no se avanzará en el temario y no habrá repercusiones académicas debido a las ausencias del alumnado", se ha informado a los padres a través de una circular.

Sí se garantiza la prestación de servicios extraescolares, como aula matinal, comedor y otras actividades. Los servicios externalizados no están llamados a secundar el paro.

Según recoge el sindicato CCOO, los servicios mínimos para docentes son un miembro del equipo directivo. En las escuelas infantiles se amplía a un miembro del personal de cocina.

Seguimiento de la huelga

Son unos 11.000 los docentes de centros públicos no universitarios llamados a secundar la jornada de paro. Fuentes de la Delegación de Gobierno de la Junta indicaron un primer dato provisional. De los 11.074 docentes en centros públicos en Granada convocados "ejercen su derecho a huelga 449".

Zonas rurales

El seguimiento en los colegios rurales es notable, según la primera estimación ofrecida por las Ampas de los CPR. Irene Avivar indicó que entre los escolares el seguimiento supera el 90% en buena parte de las escuelas, mientras que el profesorado oscila entre el 40% y el 80%, según los primeros datos.

Los colegios rurales se han mostrado especialmente beligerantes a lo largo de este curso. En septiembre se movilizaron para reclamar mejoras en las plantillas de algunas de las escuelas, como los CPR de Bérchules y Torvizcón.

En diciembre se nuevo se anunciaron movilizaciones tras la propuesta de Educación de eliminar el primer ciclo de ESO en 52 escuelas rurales, los denominados Semi-D. Aquello propició una movilización que terminó en una jornada de huelga y manifestación en Granada. Tras esa manifestación el entonces delegado de Educación y Deporte en Granada, Antonio Jesús Castillo, dimitió.

Según los datos facilitados por las familias, en Castilléjar, de 64 niños han ido cuatro. Todos los docentes han hecho huelga. En Píñar, seguimiento del 100% del alumnado y 50% de los docentes. Misma tasa de seguimiento entre los escolares en Freila. El profesorado ha secundado la convocatoria en un 80%.

En Pinos Genil han hecho huelga once docentes de una plantilla de 16. Han ido dos alumnos. En Dehesas Viejas, secundan la movilización un 86% del alumnado y un 40% del profesorado. En el CPR Barranco Poqueira, en Bubión no ha ido ningún niño y en Capileira han asistido siete. En Pampaneira, el seguimiento ha sido del 50% entre el alumnado.

En Campotéjar sólo han ido dos niños al colegio, que cuenta con 85 matriculados. El Lecrín han secundado la huelga cuatro docentes de una plantilla de 18. Entre los alumnos han faltado 132 de 184.

En el CPR Los Castaños de Pitres sólo han asistido cuatro escolares de 67. En Pórtugos seguimiento del 100% entre los matriculados. Misma tasa de seguimiento en Busquístar.

En Domingo Pérez han asistido a clase dos niños. De trece maestros han ido cuatro. En el CPR Valle del Guadalfeo de Torvizcón, 100% de alumnado sigue el paro. La tasa entre los docentes es del 50%.

En Orce han asistido 31 alumnos de 91. En Salar el seguimiento ha sido del 80% entre los profesores y casi del 100% de los escolares: de 480 han ido seis.

En Olivares, el seguimiento ha sido del 100% entre los alumnos y del 20% entre los maestros. En Lanjarón, el 90% de las familias no han llevado a sus hijos al colegio. De 19 maestros están de huelga 10.

Otra jornada de huelga el viernes

Además de la concentración y jornada de huelga de hoy 4 de marzo, el viernes 6 hay anunciada otra convocatoria de paro educativo "estudiantil feminista". Convoca el Sindicato de Estudiantes contra el "pin parental". Hay prevista una manifestación a las 12.00 en Plaza del Carmen.