José Entrena confirma su renuncia a la secretaría general del PSOE de Granada: "Confío que el relevo se produzca desde la unidad"

Granada/El actual senador y secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, ha confirmado este jueves que no se va a presentar a la reelección para este cargo orgánico de la formación socialista. Una decisión que era un secreto a voces, pero que el político ha hecho oficial a través de una carta remitida a la militancia a primera hora de la jornada. Esta retirada abre la puerta a que miembros socialistas puedan comenzar a preparar candidaturas de cara al congreso que se celebrará a finales de marzo, aun sin fecha.

"Confío en que este relevo se produzca en un ambiente de ilusión y desde la unidad que vivimos y que debemos preservar con responsabilidad y generosidad", ha asegurado el político, abogando por que el designado sea un candidato de consenso, en la misma línea del liderazgo andaluz, que ha asumido la ministra María Jesús Montero. Por el momento, sólo Rosario Cantón, militante desde 1995, funcionaria de la Junta y exconcejal del Ayuntamiento de Salar, ha confirmado de forma oficial su candidatura para ocupar este puesto. Sin embargo, Pedro Fernández, actual delegado del Gobierno en Andalucía, apunta a este puesto, y la opción del exalcalde de Baza sería la que más gusta y la que más consenso genera en el seno del socialismo granadino, aunque él no se ha pronunciado sobre esa posibilidad todavía. También estaba en la ecuación el armillero Gerardo Sánchez, actual parlamentario andaluz y en la órbita de la dirección saliente del PSOE-A, con Juan Espadas.

Entrena ha comenzado el escrito asegurando que iba a compartir una decisión "que la mayoría conocéis". "Mi decisión de no volver a presentar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE de Granada en el próximo Congreso Ordinario Provincial". El político ha asegurado que "no ha sido una decisión fácil" porque "liderar este partido en la provincia ha sido el mayor honor de mi vida política". Aun así, el expresidente de la Diputación ha asegurado que "no me voy, ni mucho menos". "Seguiré al servicio del partido como siempre, como militante y como senador, con el mismo compromiso y pasión que me trajeron aquí. Porque el PSOE no es solo un partido, es parte de mi familia. El PSOE es mi forma de entender la vida".

"Desde hace tiempo, tenía claro que este era el momento de dar paso a una nueva dirección política. Lo hago con la tranquilidad de saber que nuestra formación está preparada para afrontar este gran reto. Creo profundamente en los ciclos de renovación y estoy convencido de que este es el momento del cambio en la secretaría general. Confío en que este relevo se produzca en un ambiente de ilusión y desde la unidad que vivimos y que debemos preservar con responsabilidad y generosidad con el compromiso colectivo demostrado en los momentos determinantes", ha declarado.

Trayectoria política

Entrena ha aprovechado el escrito para hacer un repaso a su trayectoria dentro de la formación, asegurando que "desde el primer día", ha sentido el "inmenso privilegio de representar a una militancia comprometida, luchadora y con un profundo sentido de los valores que nos inspiran". "Juntos hemos trabajado incansablemente para hacer del PSOE una gran fuerza política en Granada, Andalucía y en España y para que la ciudadanía pueda tener una vida digna", ha asegurado.

"A lo largo de estos años intensos hemos compartido victorias y también momentos difíciles. Seguramente no he sido perfecto y he podido cometer errores, pero cada paso que he dado lo he hecho con la firme convicción de servir a este partido. No hay mayor satisfacción que haber dedicado mi actividad orgánica (y también institucional al frente de la Diputación) a diseñar y fortalecer nuestro proyecto socialista, a defender los intereses de esta tierra, a frenar el avance de las políticas de retrocesos de las derechas, a defender los servicios públicos, las infraestructuras y todas las medidas sociales impulsadas por nuestro Gobierno y, por supuesto, a seguir construyendo un futuro más justo para todos y todas".

El político socialista también ha aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje de cara al futuro, con el objetivo de motivar a la militancia de cara a las próximas citas electorales. "Tenemos por delante retos importantes y debemos prepararnos con fuerza para los próximos ciclos electorales para recuperar la Junta, la Diputación y el gobierno de más municipios aún". "Para todo esto, Granada necesita un PSOE fuerte y cohesionado, y sé que así seguirá siendo con el equipo de hombres y de mujeres que salga elegido del Congreso", ha vaticinado

Entrena ha finalizado la carta a la militancia con palabras de agradecimiento. "Gracias de corazón a cada uno de vosotros y vosotras por vuestra confianza, por vuestro apoyo, por decirme las cosas claras. Gracias por vuestro trabajo. Ha sido un lujo recorrer este camino con vosotros, especialmente con el equipo que me ha acompañado en estos dos ciclos como secretario general y por los que siento un verdadero cariño y afecto", ha concluido.