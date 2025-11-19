El jurado declara culpables a los cuatro acusados del doble crimen de Los Yesos en Granada

Uno de los acusados se tapa la cara a su entrada a los juzgados.

Los cuatro acusados por el conocido como crimen de Los Yesos, en el que murieron y fueron torturados el dueño de una finca de este enclave del término municipal de Sorvilán, en la comarca de la costa de Granada , y su compañera sentimental, que también fue agredida sexualmente, han sido declarados culpables por el jurado tanto de los asesinatos, que dos de ellos reconocieron en su declaración en el juicio, como de dicha agresión y el resto de hechos por los que se les acusaba.

El jurado ha leído su veredicto a última hora de la tarde de este miércoles tras retirarse a deliberar pasado el mediodía de este martes, en un caso que se ha juzgado desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Granada.

El magistrado presidente habrá ahora de imponer las condenas correspondientes tras quedar el juicio visto para sentencia.

Los miembros del jurado han dilucidado sobre la culpabilidad o no de los cuatro por la comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, tenencia ilícita de armas, y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz.

El grueso de los hechos fueron cometidos según se desprende de la lectura de su veredicto "de común acuerdo".

Este pasado lunes, cuando se cumplía una semana del inicio del juicio de un caso cuya magnitud ha conllevado que la vista oral se haya prolongado más de los cinco días inicialmente previstos, la Fiscalía mantenía en sus conclusiones definitivas su petición de prisión permanente revisable para dos de los cuatro acusados por la coautoría del asesinato de la mujer tras ser agredida sexualmente, y este miércoles por la tarde se ha ratificado en la misma.

Son dos jóvenes de 29 años de nacionalidad marroquí y en situación irregular en el momento de los hechos, el 20 de abril de 2022, quienes reconocieron el asesinato del dueño y de su compañera sentimental tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última.

Es precisamente porque en sus conclusiones definitivas el fiscal ha mantenía la presunta comisión de la agresión sexual como coautores por parte de estos dos procesados contra la mujer, que como acusación pública proseguía en su petición de prisión permanente revisable por la presunta comisión de su asesinato.

El jurado declara culpables por unanimidad a estos dos jóvenes de sendos asesinatos con ensañamiento, los que respectivamente reconocieron, y de la agresión sexual.

Uno de los acusados se tapa la cara a su entrada a los juzgados. / Francisco Neyra/ PicWild

Los dos procesados marroquíes mantuvieron en sus declaraciones ante el jurado la semana pasada que nunca actuaron contra la mujer con deseo sexual si bien reconocieron que la desnudaron "entre todos" al objeto de "asustar" al hombre para que accediera a entregarles el dinero que al parecer iban buscando.

Sí admitieron que el supuesto cabecilla dio muerte al hombre, y el otro a la mujer, en el marco de un plan que habrían decidido, según reiteraron ambos en sus declaraciones a sus abogados, "entre todos", participando también los cuatro, según estos testimonios en sede judicial, en los golpes y las torturas a las víctimas, así como en el traslado y el arrojamiento por un terraplén de los cadáveres posteriormente.

Los dos dijeron estar arrepentidos por lo sucedido y pidieron perdón a las familias.

En el contexto en el que ocurrieron los hechos, los otros dos procesados, españoles de 32 y 22 años, no les habrían tenido "miedo", versiones que contrastaron con las de estos dos, que, acusados por la Fiscalía de ser cómplices en la presunta comisión de los asesinatos y la agresión sexual, alegaron precisamente haber estado en "shock" o paralizados en distintos momentos de sus declaraciones ante el tribunal para justificar que no hicieran nada para evitar los fatales desenlaces.

En el caso de estos dos cómplices, el jurado los encuentra también culpables del doble asesinato y la agresión sexual, en uno de los casos por unanimidad y en el otro, hijo de una antigua compañera sentimental del hombre asesinado, por mayoría.

Para ellos la Fiscalía pide por la comisión del asesinato del hombre un total de doce años de prisión y por el de la mujer, 22, en el marco de los más de 60 años que piden para cada uno desde el ministerio público, solicitudes de penas similares que en el caso de los otros dos se suman a la de prisión permanente revisable.

En su informe final, el fiscal pedía este pasado lunes al jurado que dé una "respuesta contundente" a unos hechos "tremendos" y "muy crueles" y "fríos", que fueron "injustificados".

Así, el representante del ministerio público en la sala de vistas de la Audiencia ha pedido a los miembros del jurado que "en conciencia valoren" su alcance y la "barbarie que tuvieron que sufrir dos personas que eran totalmente inocentes".

En la misma línea lo pedían las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, que interesaban ambas una petición total de 68 años y medio de prisión para cada uno de estos cuatro procesados.