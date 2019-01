Kim Pérez, de nuevo en huelga de hambre como señal de protesta

La activista transexual granadina Kim Pérez, de 77 años, ha reanudado su huelga de hambre. Así lo anunció este martes a través de Facebook donde indicó que reanuda "la huelga de hambre, esta vez sin límite de tiempo".

El domingo, por recomendación médica –tuvo que ser hospitalizada por un desmayo–, Pérez abandonó la protesta que inició el 15 de enero para "denunciar el retroceso en derechos humanos” que considera se producirá con el nuevo Gobierno andaluz, a consecuencia del "punto 56 de Vox que expresaba la voluntad de terminar con la cirugía transexual".

Según manifestó Pérez, "borraré los mensajes que me pidan que la deje. Tendré a mi lado sólo a quien quiera ayudar. No pensaré en médicos, aunque se lo agradezco. No volveré a comer mientras que algunos partidos piensen que es posible tratar a Vox como si fuera un igual".