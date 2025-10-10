La lluvia se resiste a irse y deja inundaciones en varios puntos de Granada

Al igual que el jueves, la lluvia persiste en Granada y sigue causando daños, afortunadamente leves, en la provincia, especialmente en el área metropolitana. Así, según informan desde el servicio de emergencias a este periódico, desde las 16:30 horas se han registrado una quincena de indicencias, concentradas principalmente en la zona de Pinos Puente y Pinos Genil. Precisamente, la primera localidad es de las que más se ha visto afectado, concretamente en las pedanías de Casanueva y Zujaira debido al desbordamiento del barranco de Casanueva.

Esta situación ha provocado que el agua inunde parte del casco urbano y ocasione anegaciones en varios puntos, la inundación de garajes y la acumulación de agua en las carreteras, aunque de momento no ha habido que lamentar daños personales ni materiales. Al mismo tiempo, el servicio de Emergencias ha recibido varias llamadas por desprendimiento de tierras y movimiento de piedras en la GR-3201 a su paso por Pinos Genil, y en la A-338 que conecta con Alhama de Granada.

De forma paralela, el servicio 112 informa del corte de la A-92 en sentido Almería y a la altura de Lachar, concretamente entre los kilómetros 215 y 220, por balsas de agua en la vía, generando retenciones a última hora del viernes. .Sobre el terreno afectado, están interviniendo servicios de mantenimiento de la carretera y bomberos para achicar el agua y poder así restaurar la circulación del tráfico.