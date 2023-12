"Si no hay luces de Navidad es por la tardanza del equipo de gobierno": El PP de La Zubia devuelve las acusaciones

El portavoz del PP en La Zubia, Pepe Torregrosa, lamentó este domingo la “campaña de mentiras” iniciada por el gobierno local para tapar su incapacidad por la gestión que vienen realizando en la localidad, en este caso a cuenta de la iluminación navideña.

“Si los vecinos de La Zubia no cuentan a día de hoy con luces de Navidad es única y exclusivamente por la tardanza del equipo de gobierno de iniciar el proceso de licitación. Mentiras con las que intentan ahora tapar sus vergüenzas culpando al Partido Popular”, dijo Torregrosa.

El edil, a través de un comunicado, declaró que la tardanza no obedece a las alegaciones presentadas por el grupo popular a diferentes modificaciones de crédito que el equipo de gobierno presentó en el pleno de finales del mes de octubre, entre las que se incluía una subida del IBI, tal y como está “falsamente” diciendo la alcaldesa socialista ya que el proceso de contratación para la iluminación navideña de este año de las calles que se está haciendo es en base al propio presupuesto de La Zubia tal y como pidió el PP y no de dichas modificaciones presupuestarias “por lo que el único responsable de esta tardanza es el gobierno de La Zubia que además cuenta con mayoría absoluta” al que recordó además que estas contrataciones hay que comenzarlas con varios meses de antelación y no un 4 de diciembre.

Es por ello, por lo que el portavoz popular se preguntó por qué no iniciaron el proceso de licitación de la iluminación navideña antes, si bien recuerda que no es la primera vez que ocurre. “El año pasado la excusa no fue el Partido Popular sino el ahorro energético y la iluminación navideña de La Zubia también se hizo esperar porque iniciaron el expediente el 1 de diciembre".

"Actúan siempre tarde, fruto de la improvisación, y engañan a la ciudadanía lanzando falsas acusaciones”, ha concluido Torregrosa que lamenta a su vez los perjuicios que esta dejadez está provocando en la vida de los zubienses y su actividad comercial. “La misma dejadez e incapacidad para sacar adelante un presupuesto propio que hace que continúen trabajando con las cuentas prorrateadas del PP del año 21”.