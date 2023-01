La magia se hace realidad en la mañana de Reyes en Granada

No hay día en el que se madrugue con más gusto. Este 6 de enero levantarse al amanecer no pesa para niños ni para mayores. El ansia por descubrir si el milagro de cada año se hace realidad y los Reyes Magos han pasado por la casa para dejar algún regalo, es el mejor despertador en los hogares cada año cuando llega el 6 de enero. Y este no ha sido menos.

Desde muy temprano en muchos hogares el silencio ha dado paso a los gritos de emoción y a las risas. ¡Me lo ha traído! ¡Lo que quería! o ¡Mira cuántos regalos! es lo más repetido por los niños cuando ven los regalos y van abriendo para descubrir su interior. Y no solo por los niños. Este espíritu se contagia a todos los miembros del hogar esta mañana de resaca de una Cabalgata en la que Granada lo dio todo por toda la provincia en un año en el que las comitivas volvían a la normalidad tras la pandemia y eso se notó en las calles, abarrotadas, y en el espíritu de los asistentes, más volcados que nunca por vivir este día mágico.

Las casas en esta mañana son un ir y venir de niños abriendo regalos y de padres guiando a los más pequeños por los que tienen que abrir y lo que les corresponde a cada uno para que no se despisten con la ilusión y con todos los estímulos de papeles y regalos por todo el salón. Como cada año, hay juguetes estrella y también los tradicionales. Todos son compatibles. Los Funkos, los superhéroes, las muñecas, las bicicletas, los patinetes, las consolas o los accesorios de deporte (este año con fuerza todo lo relacionado con el baloncesto y la NBA) se multiplican bajo los árboles junto a libros, playmobil, ropa o carritos de muñecas. En la variedad está el gusto y Melchor, Gaspar y Baltasar están atentos a las preferencias de cada uno y a lo que se les ha pedido en las cartas enviadas estos días y que recibieron en Oriente.

El Roscón, otra tradición en esta mañana

Junto a los regalos, es la mañana del Roscón de Reyes. La tradición aquí también sigue vigente y tras abrir regalos toca tomarse el trozo de roscón y descubrir quién se corona como Rey o quién tiene que pagarlo tras encontrar el haba.

Mañana de ilusiones que se traslada pronto a las calles ya que hay que estrenar los juguetes, dar las primeras pedaladas a las bicicletas o aprender a conducir un patinete o montar en unos patines. También hay que dar las primeras patadas a los balones de fútbol o empujar los carritos de muñecas por una ciudad en la que pasearán por primera vez.

Así, en los parques y calles es día de estreno. Y de compartir. También los encuentros con familiares o las visitas a las casas de los abuelos suponen las últimas reuniones familiares de todos estos días de fiestas navideñas en las que se ha disfrutado si cabe con mayor ilusión tras las restricciones vividas estos dos años por el Covid.

Ahora quedan dos días por delante para disfrutar al máximo de los regalos de los Reyes antes de volver a la normalidad de los colegios y trabajos tras una Navidad de ensueño.