Convocan una manifestación contra el bullying delante de la catedral de Granada

El rapero Annarce captó la atención de España en general y Granada en particular cuando, hace un par de semanas, publicó el videoclip de su canción Si hubiera hablado. El tema, que acumula ya más de 38.000 visitas, supuso un duro golpe sobre la mesa al poner en evidencia un problema, el del acoso escolar, que sigue presente en muchos de los centros educativos.

Ahora, Ismael Cervera, nombre real del artista, ha decidido dar un paso más y ha convocado a toda Granada a una concentración en Plaza de las Pasiegas para mostrar el rechazo de la ciudad a esta terrible práctica. Según él mismo ha explicado en sus redes sociales, el acto tendrá lugar entre las 17:00 y las 19:00 horas del próximo 4 de noviembre.

CONCENTRACIÓN EN GRANADA CONTRA EL #BULLYING Viernes 4 Noviembre, de 17 a 19 hEn PLAZA PASIEGAS (plaza de la catedral) Ven y únete a luchar contra el Acoso Escolar. Porfavor, comparte este tweet. Juntos podemos pararlo ❤️💪 pic.twitter.com/CrqNGAewJC — Annarce (@AnnarceGrx) November 2, 2022

Si hubiese hablado es una carta de despedida. Ismael se la escribió a su madre cuando pensó en suicidarse. "Ha sido muy duro revivirlo para mí, pero necesario", explicó el cantante en una entrevista. "Mi madre nunca supo que me tiraban basura a la cara, que me robaban, que me quitaban prendas de vestir...", recuerda.

Ismael tenía 12 años cuando sufrió los primeros insultos por parte de sus compañeros en un instituto de la provincia Granada. Un calvario que lo llevó a abandonar los estudios y a plantearse, en varias ocasiones, quitarse la vida. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. "Yo lo sufrí, esta canción ha sido como revivir cada sentimiento que cada día me debilitaba más y más. Hoy puedo sentirme orgulloso de haberme querido y haber confiado en mí. Ahora, varios años después, puedo sacar esta canción y poner mi parte para que ninguna persona sufra lo que viví yo y lo que viven tantas a día de hoy", reconoce Annarce en su canal de YouTube.