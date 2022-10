El rapero Annarce convierte en videoclip su historia de bullying en un instituto de Granada

"Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más, sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán, y aunque si lees esto sé, que tú ya lo sabrás, quiero contarte está historia antes de ponerle un final". Con estas palabras tan duras comienza la letra del videoclip de la canción Si hubiera hablado, un proyecto contra el bullying del rapero Annarce y los alumnos del IES Ángel Ganivet de la capital, que toma como base la historia real de acoso sufrida por Ismael (nombre real del rapero) cuando tenía entre 12 y 16 años.

Si hubiese hablado es una carta de despedida. Ismael se la escribió a su madre cuando pensó en suicidarse. "Ha sido muy duro revivirlo para mí, pero necesario", ha explicado el autor en la SER. "Mi madre nunca supo que me tiraban basura a la cara, que me robaban, que me quitaban prendas de vestir...", recuerda.

En el videoclip, protagonizado por los alumnos de 3º de ESO del Instituto de Educación Secundaria Ángel Ganivet, un joven cuenta a través de una carta a su madre el acoso, los insultos, las burlas y la violencia física que sufre a diario en su centro educativo. "Todo comenzó con miradas por el pasillo. Yo se que soy diferente pero me llaman pardillo, para ellos es una broma, yo por dentro grito y chillo, pues cada una de sus risas me duelen como cuchillos", cita la letra en la que la víctima se repite una y otra vez: "Si hubiera hablado de esto, no se acabaría el tiempo, no... si alguien hubiera hecho algo al ver mi situación..."

Ismael tenía 12 años cuando sufrió los primeros insultos por parte de sus compañeros en un instituto de la provincia Granada. Un calvario que lo llevó a abandonar los estudios y a plantearse, en varias ocasiones, quitarse la vida. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. "Yo lo sufrí, esta canción ha sido como revivir cada sentimiento que cada día me debilitaba más y más. Hoy puedo sentirme orgulloso de haberme querido y haber confiado en mí. Ahora, varios años después, puedo sacar esta canción y poner mi parte para que ninguna persona sufra lo que viví yo y lo que viven tantas a día de hoy", reconoce Annarce en su canal de YouTube.

El protagonista del videoclip, a diferencia del rapero, que consiguió superar esos pensamientos suicidas, sí decide quitarse la vida como consecuencia al acoso sufrido. "Cada golpe, cada burla y cada insulto me duele, estoy perdiendo la cabeza no hay nada que me consuele. Mañana quizás vean mí cara por la tele, tanto me lo repetían, ahora tendrán lo que quieren", dice la canción del videoclip, dirigido por Damare.