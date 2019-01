"Las feministas estaremos en pie de guerra como hace cuarenta años"

Esta mañana algunas de las asociaciones feministas de Granada capital se han concentrado a las puertas de la Subdelegación de la Junta de Andalucía bajo el lema que aúna a todas las activistas andaluzas Nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad. Un preludio de lo que será la manifestación del próximo día martes día 15 a las 12 horas en Sevilla y a las 19 horas en Granada.

Las plataformas 8M y 25N (que aúnan a muchas asociaciones granadinas) junto a la Asamblea Feminista Unitaria y Café Feminista, han leído el manifiesto andaluz en protesta por el programa pactado entre Ciudadanos, PP y Vox para el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía.

Para comenzar, una de las portavoces de las plataformas 8M y 25N manifestaba ante este pacto de Gobierno en la Junta y la postura de Vox en materia de violencia de género y derechos de la mujer que “es horrible porque significa retroceder a los inicios de la lucha por nuestros derechos y ahora de un plumazo nos los quieran quitar”, y ha continuado diciendo que “la lucha no se va a acabar porque ellos no van a parar” ya que los tres partidos “han enmascarado la cuestión sobre de la ley de la Violencia de Género” y que “cuando estén dentro harán lo que pretenden desde el primer momento porque solo con que no den dinero para la ley lo están haciendo”, ante esto finalizaba, estarán “en pie de guerra como hace cuarenta años”.

Las granadinas, a través del manifiesto convocaban a toda la sociedad a que las acompañen en las acciones que van a realizar el día 15. “Las mujeres feministas advertimos desde ya que vamos a estar vigilantes y organizadas como oposición civil para denunciar este sistema patriarcal que solo nos cree cuando somos asesiandas, para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados”, reza la primera parte del manifiesto.

De esta manera explican que su movilización nace a raíz del “debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto de Gobierno en Andalucía en el que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista”.

Finalmente el manifiesto avisa: “en Andalucía nos van a tener en frente y bien organizadas, sabemos bien lo que está en juego, la seguridad de vidas humanas, ni muertas ni heroínas, nos queremos vivas y libres”.