La manifestación del transporte urbano de Granada corta el Metro y obliga a bajarse a los pasajeros

La manifestación de los conductores de autobús en el primer día de paro total del servicio por el conflicto laboral con la empresa Rober ha ocasionado ya sus efectos en el Metro. Pese a que el servicio Metropolitano está siendo el alivio de los granadinos durante esta jornada, la salida y el paso de la manifestación por Caleta y Constitución han generado dos incidentes y un encontronazo también con la Policía que sigue a la manifestación.

El primer incidente ha ocurrido en la Caleta, punto de salida de la manifestación, cuando los manifestantes, al pasar de la plaza al carril derecho por el que tenían que tomar dirección Constitución, han ocupado las vías del Metro, lo que ha ocasionado que un tren estuviera parado varios minutos.

La manifestación está discurriendo muy lenta en este inicio precisamente por su paso por la ruta del Metro. Así, en el segundo cruce, el de Constitución con Andaluces, se ha producido el segundo incidente. La manifestación ha estado parada en ese espacio de vías y el tren del Metro, parado en Andaluces sentido Constitución, no podía avanzar. Al no poder avanzar, desde el Metro se han abierto las puertas del tren para que se bajaran los pasajeros. La Policía ha pedido a los manifestantes que no ocuparan las vías y agilizaran el paso pero no ha sido acatado, así que la Policía ha tenido incluso que cruzar un furgón en las vías.

La manifestación continúa hasta la Plaza del Carmen.