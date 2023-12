100 noches tropicales al año y sin apenas lluvias: Así dibuja la Junta el clima para Granada municipio a municipio de aquí a 2100

No será por falta de advertencias. La Junta de Andalucía ha desarrollado un mapa que dibuja un escenario cuanto menos preocupante en lo que se refiere a la evolución de los fenómenos meteorológicos en la provincia de Granada. Más de tres meses de noches tropicales en la Costa y precipitaciones prácticamente anecdóticas para un futuro que aparece vinculado -si las previsiones no se equivocan- a un incremento de las temperaturas y a la falta de agua.

El portal web Mapa Clima no es que releve cuestiones hasta ahora inéditas. La Junta ya había situado a Sierra Nevada, por sus particulares condiciones geográficas, como uno de los puntos más sensibles de la comunidad ante el cambio climático. Y Andalucía es una de las regiones en las que se prevé que este cambio en el régimen del clima sea más severo. No es que haya habido señales previas, es que ya se toman decisiones para paliar los efectos. Prueba de ello son las instrucciones dadas a los centros educativos para permitir al alumnado terminar antes las clases en jornadas especialmente calurosas que se dieron a finales del pasado curso.

Ahora Mapa Clima pone nombre de municipio a esos cambios, a ese incremento de la temperatura, esas noches en las que no será posible conciliar el sueño sin aire acondicionado y esa merma en los registros de lluvias. El proyecto fue presentado por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en Dubái, durante la cumbre climática de Naciones Unidas. El portal web ofrece ya estadísticas e información meteorológica sobre 785 municipios andaluces y se puede consultar en este enlace. Contiene información de todos los municipios de la provincia de aquí a que finalice este extraño siglo XXI.

En Granada cabe destacar, por la población, el escenario previsto para Granada. La temperatura media pasará de los 16 grados de media calculados para el periodo 2015-2040 a los nada menos que 20,2 de 2100. Para que se determine si se cumple o no con ese pronóstico habrán de pasar apenas 80 años, un periodo que, cuando se habla de clima, es un suspiro. Por establecer la proximidad de este escenario, los nacidos ahora muy probablemente podrán verlo. En Villanueva de las Torres se pasará de 15,7 a 20 grados de media; en Domingo Pérez de 15 a 19,3; y en Monachil, término municipal en el que se encuentra la estación de esquí de Sierra Nevada, de 12,3 a 16,5.

El calor es una de las variables con las que se puede establecer un futuro que parece que estará marcado por la necesidad de aires acondicionados. El número de días en los que se registrarán temperaturas de más de 40 grados variará al alza de forma notable. Si en la capital ahora se establece que la media anual es de cinco días a más de 40, en 2100 serán nada menos que 34. Más de un mes sin pegar ojo de madrugada por el calor, con el efecto que las altas temperaturas tiene para colectivos especialmente vulnerables como personas mayores o bebés.

Las noches tropicales prometen ser recurrentes de aquí a que termine el siglo. Si ahora se estima que al año son 37 las veladas en las que el calor impide conciliar el sueño, dentro de 80 años serán 100. La franja litoral será la más castigada con este fenómeno, aunque no se salva ningún punto de la provincia. En la capital se pasará de 8 a 40; en Huélago de 2 a 24; en el Valle del Zalabí de 1 a 23; o en Baza de 1 a 20.

En cuanto a las emisiones de gases con efecto invernadero, el punto señalado con un claro color morado en la provincia es la capital como principal emisora. La evolución histórica permite entrever una evolución a la baja en estas emisiones, de 1,2 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2005 a los 657.000 de 2020 (año marcado también por la pandemia). Esto avala prácticas como la política de apuesta por la movilidad sostenible y el transporte público.

Las lluvias, que son noticia por incomparecencia en los últimos años, no serán más abundantes en los próximos años precisamente. Si en estos años se habla de desaladoras y recuperación de agua no registrada (más de 10 hectómetros cúbicos recuperó Emasagra en apenas un año) en las próximas décadas la gestión del agua será capital.

No se prevé que haya un aumento de las medias de precipitaciones anuales, que en estas latitudes no presentan unos valores muy destacados, sino que más bien al contrario, habrá menos chubascos. En Trevélez, de 609 litros por metro cuadrado anuales calculados hasta 2040 se pasará a 568 a finales de la centuria; en Albuñol, de 263 litros por metro cuadrado al año se bajará a 229,9. En Güéjar Sierra, de 514 litros por metro cuadrado al año se pasará a 485,4 en 2100 en un declive de lluvias que será progresivo. El comportamiento de esta variable no es común para todas las provincias y el norte de Granada parece que escapa de esta tendencia e incluso la revierte en algunos puntos. En en caso de Guadix lloverá algo más y se pasará de 259,8 litros por metro cuadrado al año a 264,8.

Los datos sobre variables climáticas provienen de los Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía, y los datos de emisiones de gases de efecto invernadero de la Aplicación Huella de Carbono de los municipios de Andalucía.

Instrumento de "pedagogía"

El geoportal Mapa Clima ya está disponible, desde este viernes, en las direcciones www.mapaclima.com y www.mapaclima.es y en él cualquier persona puede conocer la evolución de un conjunto de datos de variables climáticas y emisiones de gases de efecto invernadero desde 2005 para cualquier municipio de Andalucía.

"Cualquier ciudadano podrá hacer consultas de todo tipo en materia de clima y decir 'oye, ¿cuántas noches tropicales he tenido en mi pueblo?', '¿cuánto ha llovido el año pasado?' o '¿cuántos días superaron los 40 grados de temperatura?'", detalló Moreno en declaraciones a los medios durante su primer día en la COP28.

El presidente de la Junta definió este portal web como un "nuevo instrumento de pedagogía y sensibilización", con el objetivo de que cada usuario "pueda ver año tras año cómo está modificándose el clima de su localidad" por culpa del calentamiento global, a través de "información muy pormenorizada".

"Es una manera de que muchos ciudadanos se acerquen a la realidad que estamos viviendo en Andalucía de un cambio climático que nos está generando una sequía que no habíamos visto nunca", zanjó el dirigente andaluz, que también acude a la cumbre del clima de Dubái en calidad de vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones (UE).

Moreno definió a Andalucía como "una de las regiones más vulnerables del mundo" ante la amenaza de la crisis climática y reclamó a la Unión Europea (UE) y al resto de autoridades internacionales que "entiendan la singularidad climática" de su comunidad.

"Que comprendan que cada vez tenemos un clima más seco y un clima más cálido, y que eso está limitando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestro progreso económico y social. Eso es algo que hemos venido aquí a trasladar a los distintos responsables", añadió.

Moreno también apoyó la concesión de ayudas directas a los gobiernos regionales y locales, sin la intermediación de los Estados, para financiar sus proyectos climáticos, uno de las principales propuestas del Comité Europeo de las Regiones para esta COP28.

"Es una reivindicación sensata. Tenemos capacidad y madurez para controlar esos fondos, que haya una máxima transparencia y que además esos sean lo más eficientes posible. Creo que desde lo local podemos hacerlo global", sentenció.

Moreno también postuló a Andalucía para que pueda albergar alguna de las próximas ediciones de la cumbre climática de Naciones Unidas, reivindicó la capacidad de organizar eventos de envergadura, como la Eurocopa y los premios Grammy Latinos, y consideró que este territorio es "un muy buen escaparate para que se compruebe cómo el cambio climático también está afectando a Occidente".