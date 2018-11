"Hay una marea silenciosa que pide un cambio"

-La encuesta de ‘Demoscopia’ para ‘Granada Hoy’ pronostica una notable bajada del PP en Granada, pasando de cuatro a tres parlamentarios y por detrás en intención de voto de Cs. ¿Qué escenario prevé en el 3-D?

–No sé si es por la fecha o porque se trata de un adelanto electoral, pero este proceso electoral ha arrancando como ralantizado. Ya sí parece que se tiene esa sensación de campaña electoral y los granadinos somos más conscientes de lo que nos jugamos el día 2, que son unas elecciones históricas que pueden determinar el futuro de Andalucía y de Granada. Creo que hay muchos granadinos y andaluces que no se resignan, que piden cambio porque saben que 40 años de gobierno socialista son muchos. Existe una sensación de menosprecio permanente, de proyectos comprometidos que no llegan, de incumplimiento sistemático

-De hecho, una de las campañas ‘estrella’ del PP en las redes lleva como título ‘Los fantasmas del PSOE’...

-Son las ‘fantasmadas’ del PSOE, pero es una campaña que no se ha hecho para la campaña electoral, sino que llevamos tiempo recorriendo la provincia visitando primeras piedras que se han quedado en eso, en primeras piedras que ha puesto el Partido Socialista anunciado proyectos. El otro día dije en el mitin con Pablo Casado y con Juanma Moreno que hay una gran marea que es más silenciosa de lo que parece y que pide cambio. Granada va a pedir cambio porque esa marea silenciosa ya salió a la calle con motivo de las manifestaciones por la Sanidad. Aquí hicimos frente al Partido Socialista y a sus planes que pretendían restarnos recursos y servicios sanitarios a los granadinos. Esto lo conseguimos en la calle.

–En esta campaña era previsible que la sanidad fuera uno de los talones de aquiles del PSOE, aunque el resto de partidos lo ha utilizado de forma tibia. ¿A qué se debe?

–El PP, lo viene diciendo, al final los granadinos tienen la sensación de que no se ha hecho lo suficiente, que la Junta de Andalucía no ha contado con Granada ni le ha dado el sitio que merecía con proyectos importantes para seguir creando empleo, para contar con nuevas oportunidades. En esta última década el Gobierno andaluz se ha centrado en dos proyectos para Granada: el Metropolitano y el hospital del PTS. Pero cuando ya se va a inaugurar el hospital del PTS nos encontramos que viene con trampa.

–En todo caso, dos de los ejes fundamentales de la campaña son una continuación de estos últimos años en la oposición: la gestión de la Alhambra y de Sierra Nevada.

–Ahora se suman otros partidos a estas críticas, pero es verdad que durante los últimos años en esto hemos estado solos. Pero somos los únicos que hemos plantado cara en el Parlamento de Andalucía al Gobierno andaluz y además lo hemos hecho de la mano de los empresarios que han venido incluso al Parlamento.

–Llegó usted incluso a resucitar la teoría de que el dinero de la Alhambra se va a Sevilla. ¿En qué fundamenta esta acusación?

–Es que la Alhambra gestiona un presupuesto de más de 30 millones de euros, pero es que cuando se examinan sus cuentas, que es lo que denunciamos en su momento, la Alhambra no gasta todo el presupuesto. Luego hay una parte que guarda, más de 30 millones, que no lo invierte ni en el propio monumento ni en su entorno. Este dinero es el que el director del Patronato ha venido en llamar un “colchón”, cuando yo misma denuncié que en la Alhambra había una caja de más de 30 millones de euros. Yo creo que en un momento de enorme dificultad, en un momento de crisis económica como el que hemos vivido, que el Patronato de la Alhambra no esté al servicio de la ciudad.

–Cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento firmaron el Pacto por el Albaicín venía usted de otro acto del PP y se topó con los periodistas. Entonces vaticinó que el acuerdo quedaría en nada. ¿Qué balance hace dos años después?

–El balance de esa firma fue otra foto más del alcalde de las que guarda en su álbum y que después no se traduce en absolutamente nada. Primero hay que redactar los proyectos y luego hacerse la foto, porque es que si no, al final se frustran expectativas. Un proyecto estrella era la restauración del Maristán, que sigue en las mismas condiciones, igual que la restauración del hotel Reuma.

–Entre sus apuestas de futuro están clásicos que llevan años en el cajón como el cierre del anillo o el teleférico a Sierra Nevada.

–La Junta de Andalucía ha sido un freno para atraer otro tipo de inversiones y para poner en marcha inversiones y proyectos que podíamos tener ya. Yo creo que el freno que se puso al proyecto del teleférico, cuando teníamos a un grupo de inversión privada para ponerlo en marcha, es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Es un proyecto que mejoraría nuestro medio ambiente, porque me parece que tiene mucho más impacto un coche tras otro en caravana, como nos encontramos los días clave a Sierra Nevada, que un acceso con un medio mecánico que en el resto del mundo es compatible y tiene todos los beneplácitos desde el punto de vista medioambiental. El cierre del anillo, pues lo mismo, enmascarado en temas medioambientales frenaron un proyecto que es de absoluta necesidad. Ha llegado el Metropolitano, pero tenemos nuestra circunvalación permanentemente atascada porque han pasado muchas cosas en esta década. No solo se ha inaugurado el hospital del PTS, se ha inaugurado un gran centro comercial, han crecido mucho los municipios del Área Metropolitana y lo que no ha crecido es la inversión de la Junta de Andalucía en estos diez años para acometer un cierre del anillo y desviar el tráfico de la zona sur a la zona norte de Granada y no tener que atravesar toda la ciudad. Y eso es competencia de la Junta de Andalucía, que ha sido incapaz de ofrecer otra circunvalación. La Junta ha sido incapaz de ejecutar una sola de las vías para conectar el Área Metropolitana que estaban previstas. Ha sido incapaz de poner en marcha otras carreteras para vertebrar la provincia que ha dejado en un cajón como la variante de Órgiva y Lanjarón, la conexión con la zona norte y Almería…. Son muchas infraestructuras.

-¿Tuvo algún problema por apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP?

-Para nada, estamos muy orgullosos de Pablo Casado y se nota que transmite ilusión y fuerza. Lo está haciendo bien en un momento complicado, estamos orgullosos de nuestro presidente. Está trasladando la imagen de un nuevo PP que nos reclamaban en la calle. Está causando su efecto en estas elecciones y tendrá su repercusión el 2-D.