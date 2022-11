Los mejores free tours en Granada para el puente de diciembre

Se acerca el puente de diciembre, y con ello, días de vacaciones, y la primera duda siempre es la misma, dónde ir durante esos días. Si queremos visitar alguna ciudad grande o que se trate de un reclamo turístico, debemos tener en cuenta varios aspectos antes de elegirlo, ya que en los días de vacaciones podemos encontrarnos que estas ciudades siempre están llenas de gente que las visita en estos días.

Sin embargo, dependiendo de las ciudades, su temporada será una u otra. Las ciudades con costa no suelen tener mucha afluencia de turistas en invierno, por lo que se trata de destinos turísticos óptimos para estos días. Uno de estos casos es Granada, de forma que aunque la capital no cuente con playa, se trata de un destino muy común en Semana Santa, y no tanto en diciembre, por lo que podemos elegir esta ciudad como nuestro destino para las últimas vacaciones del año.

Veamos a continuación algunos free tours en Granada con los que podremos conocer mejor esta ciudad, y con ello, disfrutar de nuestras vacaciones en el sur de la Península.

Tour histórico de Granada

Esta ciudad fue uno de los centros neurálgicos de la civilización islámica durante su estancia en la Península Ibérica. Granada fue la capital de uno de los reinos de taifas en los que se fragmentó el Califato de Córdoba, y se convirtió en el último reducto musulmán tras el avance cristiano en las últimas etapas de la Reconquista.

En este tour visitarás las calles de la ciudad con un guía local que te explicará la historia de la ciudad, te mostrará los rincones más enigmáticos del centro, y podrás descubrir cómo se llegó a construir una catedral cristiana ante una ciudad musulmana de gran majestuosidad y coronada por la Alhambra, poco después de que los musulmanes fueran expulsados de España en el año 1492, y como símbolo de la toma íntegra de la Península (a excepción de Portugal).

Tour nocturno por la Granada judía

Como muchas otras ciudades, Granada tiene un encanto especial si la visitamos por la noche. Sus calles cuentan con un encanto y una iluminación fantástica para dar paseos nocturnos y descubrir una visión distinta de la ciudad. En este recorrido, las visitas se centran en el barrio judío, sin poder obviar algunos puntos musulmanes y cristianos, que encontraremos a lo largo del recorrido. De la población judía que pobló la ciudad durante la Edad Media, aún se puede contemplar el antiguo Mercado Rib Rambla, la cuesta del Realejo, el Plegadero Alto y el barrio de la Antequerela, además de la Real Cancillería de Granada, y las estatuas del filósofo y lingüista judío Ibn Tibón, así como la estatua conmemorativa del pacto de Cristóbal Colón e Isabel la Católica para emprender el viaje de lo que sería el gran Descubrimiento de la Historia.

Tour por Albaicín y Sacromonte, barrios granadinos de la UNESCO

Ambos barrios de Granada son famosos por sus peculiaridades respecto al resto de zonas de la ciudad. Así como en el primero, en el Albaicín, encontramos las típicas calles empedradas de esta ciudad andaluza, destaca por ser un barrio donde las culturas árabe y cristiana convivieron en la Edad Media, y por ello, la arquitectura religiosa cristiana cuenta con manifestaciones de la cultura árabe, como son ejemplos, las iglesias mudéjares y los aljibes por la ciudad. Por otro lado, el barrio del Sacromonte, en su origen, fue un asentamiento de población gitana, y ahora es uno de los puntos de origen de la zambra, danza flamenca típica de esta etnia. Además, en este barrio encontrarás miradores desde los que podrás tener una visión panorámica e inmejorable de La Alhambra.

Aunque estos tours no incluyen la visita a La Alhambra, podrás complementar tus vacaciones con alguna de estas actividades y así tendrás una visión completa de la ciudad, sin olvidarnos de disfrutar de la maravillosa gastronomía sureña, y otros aspectos, como sus espectáculos de flamenco en directo.