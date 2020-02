Más de 30.000 menús escolares terminan en la basura cada curso en Granada

El pasado curso 2018/2019 se desperdiciaron en los centros educativos de Granada un total de 30.336 menús. El dato ha sido ofrecido por la Consejería de Educación y Deporte.

Los nuevos pliegos de condiciones para prestar el servicio de comedor redactados por la Consejería indican que el preaviso de varios días deben realizar las familias para que no se les cobre la comida es “siempre que no sea por enfermedad o causa de fuerza mayor”. En es esos casos, se puntualiza, “la familia puede en las siguientes 48 horas con un justificante pedir que no le cobren el menú”.

Educación alega que la exigencia recogida en los pliegos de preavisar de las ausencias es clave para evitar el despilfarro en los comedores escolares, una cuestión que tiene números muy altos tanto a nivel provincial como regional.

“Todo parte de un dato: al año se desperdician 300.000 menús escolares en Andalucía por ausencias”, señalan desde la Consejería, que aporta otro número. Esta comida que acaba en la basura supone un coste anual estimado de un millón de euros.

En Granada, son los ya indicados 30.336 menús. Cada uno de ellos tiene un precio de 4,38 euros. La cuenta arroja un coste de 132.871 euros en sólo un año académico. De ahí la necesidad de pedir a las familias que den información con antelación sobre las posibles ausencias.

Desde FAMPA Alhambra, la federación que agrupa a las asociaciones de padres y madres de alumnos, explicaron que algunas empresas concesionarias del servicio requieren conocer las ausencias de los menores incluso con una semana de antelación, aunque la situación varía en cada centro. Para los padres, esta situación tiene su origen en el hecho de que las concesionarias del servicio de comedor preparan los menús con antelación y los distribuyen a través de cátering en ocasiones dos veces a la semana.

Novedad para el próximo curso

Por otro lado, tres centros educativos de Granada incorporan el próximo curso el servicio de comedor. Se trata del Sacratif de Carchuna, en CEIP La Cruz de Padul y el Reina Isabel de Purullena. Estos centros también incorporarán de cara al próximo curso escolar aula matinal. También se ofertará este servicio complementario en el Elena MartínVivaldi y el JuanRamón Jiménez de Granada; el Valle Verde de Otívar y el colegio Virgen del Mar de Calahonda.