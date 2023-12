El mercadillo del Zaidín, tras nueve meses en Baden Powell: ¿Ha cuajado en su nueva ubicación?

El sábado 8 de abril fue el primero que montaron los puestos del mercadillo del Zaidín en su nueva ubicación, la calle Baden Powell, a las espaldas del Carrefour y junto al río frente a Fermasa. Lo hacían después de un mes de protestas ya que el primer día previsto para el traslado, el 18 de marzo, los comerciantes ambulantes se plantaron y plantearon un pulso al Ayuntamiento contra la decisión de llevarlos a esa ubicación, que no les convenía tras más de una década instalados temporalmente en Torre de la Pólvora.

Después de protestas, manifestaciones y una negociación con el anterior gobierno del PSOE, que aprobó el cambio, el mercadillo se instaló en su nueva ubicación y ahora, unos nueve meses después, se puede hacer balance de si ha cuajado o no el cambio. Y como en todo, depende de a quién se pregunte. Hay vendedores que aseguran que están bien, que se venden y no se quejan, y otros que siguen sin estar contentos con el cambio y plantean volver de nuevo a Torre de la Pólvora. Entre los usuarios, quien ahora va porque les pilla cerca y antes no iban y los que van antes y ahora.

Pero en la asociación que constituyeron de comerciantes ambulantes no están contentos. A pesar de que las dos calles principales del mercadillo se ven llenas de gente y los clientes se agolpan en los puestos, especialmente en fruterías, que tienen más público, dicen que el público es mucho menor que antes, por lo que aseguran que el cambio no ha cuajado.

El portavoz de la asociación de comerciantes ambulantes de Granada, Melchor Tirado, asegura que las mejoras que se prometieron por el anterior gobierno para mejorar las condiciones de seguridad y venta en la actual ubicación "no se han cumplido" y que tampoco se han reunido con el nuevo equipo de Gobierno. "Nos prometieron la Alhambra y se han quedado en la Cuesta del Chapiz", asegura.

Los comerciantes siguen reclamando unos aseos químicos para el mercadillo ya que no hay un lugar donde los vendedores (hay 150 puestos y varias personas por cada uno) puedan acudir en la zona. También reclaman mejor organización de los puestos, más presencia policial y ambulancia o Protección Civil.

"A la gente le cuesta venir hasta aquí pero se van adaptando", asegura Tirado, que explica que esa ubicación sigue estando menos comunicada que la anterior con menos autobuses o el propio Metro, lo que dificulta que la gente llegue.

Manuel Zurita tiene también un puesto junto a su padre y coincide con Tirado. "Esto está peor conectado ya que allí había parada de autobús, Metro, los autobuses de los pueblos, por lo que seguimos pidiendo volver a Torre de la Pólvora. Pedíamos un cambio con las mismas calidades pero faltan muchas, como aseos o una ambulancia por si pasa algo", asegura. Y dice que comercios de la anterior zona les echan de menos porque movían a mucha gente los sábados que ahora no pasan por allí.

En otros puestos, vendedores, que prefieren no identificarse, son menos críticos y dicen que están bien, que venden y que mientras ganen no se quejan ya que reconocen que también está la cosa difícil para los clientes, por la situación económica.

En cuanto a los usuarios, el cambio ha ganado a vecinos de la zona que antes no iban hasta Torre de la Pólvora y ha perdido a otros que ya no se desplazan, pero la clave es ver si se compensan unos con otros. La realidad es que paseando por las dos calles principales del mercadillo se ve mucha gente, especialmente en los puestos de fruterías.

Ahora, con las Navidades, los comerciantes dicen que no les afecta mucho, que la clientela es más o menos fija los usuarios que les gusta ir al mercadillo y comprar.

Virginia Martínez es vecina de la zona y asegura que antes no iba a la anterior ubicación pero que ahora sí va a esta casi todos los sábados a dar una vuelta y siempre compra algo. La entrada de personas con sus carritos es continua. Por la zona del río entran Miguel y María, un matrimonio que llega con su carrito y que iban también a la anterior ubicación porque llevan años acudiendo y así ahora se dan un paseo mañanero los sábados.

Gente de todas las edades mira los puestos y busca las mejores gangas o los productos que van buscando. Ana López dice que suele ir a ver los zapatos y que también iba al mercadillo antes porque tiene sus puestos de referencia en el mercadillo a los que acude desde hace años. Juan y Pilar van ahora más que antes porque les viene más cerca y van este sábado a por sábanas de coralina, que aprieta el frío, aunque reconoce que esta ubicación es más lejana y tienen que ir expresamente.

Cuando se cumpla el año llegará la hora de hacer el balance oficial pero por ahora disparidad de opiniones sobre todo entre los comerciantes, que no abandonan la idea de volver a su anterior ubicación aunque sea ya algo casi imposible. El tiempo lo dirá.