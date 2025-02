"Tengo miedo, no quiero volver con papi": el hijo de Juana Rivas hace público un audio que envió a su madre tras un episodio de malos tratos por parte de Arcuri

Granada/"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte y le ha dicho: "Hijo de puta, gilipollas, hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda’, en español", así comienza el mensaje de voz que Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri, envió por WhatsApp a su madre cuando tenía 13 años (ahora es mayor de edad) y aún residía en Italia con su hermano Daniel y su padre, y que ha sido difundido a los medios por parte de la defensa de la granadina, tras la autorización del joven, porque tiene miedo de que su hermano "pueda volver a Italia bajo la custodia de nuestro padre", ha escrito en un comunicado.

Según explica Carlos Aránguez, encargado de la defensa de Rivas, el audio está fechado en abril de 2019 y relataría un episodio de malos tratos por parte de Arcuri. "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando en el suelo", se escucha en otro momento del mensaje, que habría sido enviado por el hijo en un momento que salió de casa.

La publicación de este audio surge en respuesta directa a la reciente entrevista de Arcuri en El Mundo en la que, "afirmaba que Juana no tenía interés en llamar o ver a sus hijos", explica Aránguez, para quien la realidad es que el italiano "ejercía violencia física y psíquica sobre los niños para impedir cualquier comunicación con su madre que escapara a su estricto control"

Ahora tanto esta grabación, cuya autenticidad ha sido comprobada por un perito judicial italiano según Aránguez, junto a otros audios y mensajes de texto similares emitidos por ambos hijos, partes médicos, fotografías de lesiones, y declaraciones de testigos han sido presentadas a la Justicia italiana y española, en el marco de la batalla judicial en torno a la custodia del hijo menor de la pareja.

Todo ello después de que la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, concediese a Francesco Arcuri la custodia exclusiva de Daniel, que debe volver con su padre de forma inmediata y, además, que a partir de ahora su madre ha de viajar hasta Caloforte, en Cerdeña, para verlo.

Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada acordó la pasada semana inhibirse en favor de la Corte de Cagliari en la denuncia por malos tratos al hijo menor de Juana Rivas, presentada por la madre y el hermano mayor contra su padre, al considerar que los hechos objeto de investigación tuvieron lugar presuntamente en el domicilio familiar en Cagliari, donde el menor reside con su progenitor al tener este atribuida la guarda y custodia por resolución judicial. Pero, pese a esto, el Juzgado mantiene la medida de suspender la vuelta del menor a Italia de forma provisional que decidió el pasado 7 de enero un Juzgado de Guardia.