El hijo mayor de Juana Rivas pide ayuda a la Fiscalía italiana porque su hermano "está en gran peligro" con su padre

Gabriel Arcuri Rivas, el hijo mayor de Juana Rivas, que ya tiene 18 años, ha pedido ayuda a la Fiscalía General de Cagliari a través de una carta en el que asegura que su hermano menor "está en gran peligro". Así lo ha remitido a los medios de comunicación el equipo jurídico que en España lleva la causa de Juana Rivas.

En su misiva al fiscal transalpino, Gabriel asegura que quiere "transmitir la impotencia que tengo reprimida frente a esta situación, la situación de mi hermano Daniel Arcuri Rivas". Tras afirmar que sabe "por conocimiento directo de lo que mi hermano está viviendo", relata que "cuando sufrimos el arrancamiento de nuestra madre, él tenía tres años", y la única forma que tenía para "calmar su rabia fue una pastilla", pues "lloraba y gritaba buscando la protección de su madre". Según el hijo de Juana Rivas, "éste fue el comienzo de nuestra pesadilla, una pesadilla de la cual mi madre intentó sacarme, pero por desgracia este 'sistema' solo nos ha sumergido cada vez mas".

"Mi infancia acabó en el verano del 2017", añade Gabriel, quien señala que en Carloforte tuvo que vivir "los continuos ataques físicos y verbales de mi padre durante los cinco años que he convivido con él". Asimismo, quiere dejar claro que "el daño que me ha hecho mi padre es difícil de calcular". "Nunca le ha importado, ni si quiera que acabara adicto a la marihuana, aunque culpó a mi madre, cuando sabía perfectamente que era adicto desde mucho antes de volver a España; que dejara de asistir a clases, que... abandonara el rumbo de la vida de un adolescente. Ahora soy mayor de edad, y estoy intentando canalizarlo", escribe.

En otro párrafo de la carta, el ya adolescente describe que llegó a España en 2022 "con el gran dolor de dejar solo a mi hermano con mi padre, sin ninguna referencia que pudiera ayudarlo y protegerlo de la violencia que mi padre ejercía sobre él y que yo mismo he vivido en mi piel".

Tras rememorar otros episodios que "los he contado detalladamente en la Procuraduría General, en consultas con médicos, psicólogos, jueces", lamenta que "mi hermano sigue allí". Según Gabriel, no podía quedarse con su hermano en Italia porque "mi vida corría peligro (en muchos momentos pensé que no quería seguir viviendo)".

En su escrito, Gabriel, señala que vio a su hermano Daniel después de un año y ocho meses "porque nos prohibieron verlo en España", y pudieron estar con él sólo 18 días. "He podido hablar con él y me ha transmitido el gran miedo y el dolor que tiene a causa de mi padre", relata. Y añade al respecto que "me dijo que sabía que cuando regresara para Italia, Francesco lo habría obligado a mentir sobre lo que le dijo".

"Conozco a mi padre y se que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro", lamenta el hijo mayor de Juana Rivas. Es por eso que, dice, escribe la carta al fiscal "para pediros medidas urgentes para tutelarlo, es un niño indefenso y, mientras esté bajo el control de Francesco, no podrá decir la verdad sobre lo que está viviendo".

Francesco Arcuri, procesado

Los abogados de Juana Rivas también han remitido una nota a los medios de comunicación en el que recuerda que en marzo de este año, el Tribunal Supremo italiano "anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari, evidenciando las graves irregularidades del proceso llevado a cabo, entre otras, la ausencia de valoración adecuada del 'interés superior' de los dos hijos, los cuales fueron separados, concediéndole a Francesco Arcuri la custodia del menor (de 10 años), el cual sigue aun viviendo con su padre, en Italia".

Otra fecha en la que pone el punto de mira el equipo jurídico de Juana Rivas es el pasado 14 de noviembre, día en el que "tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción, ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri", en el que "se le acusa de maltrato a sus hijos Gabriel y Daniel Arcuri Rivas", expresando literalmente: "Sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas, delitos para los que el Código Penal italiano establece pena de prisión de hasta siete años de cárcel".

Los abogados, además, lamentan en su comunicado que "a día de hoy sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección de Daniel", pues "continúa obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri, imputado formalmente por maltratarle".

Tras señalar que la carta de Gabriel es una reacción a la situación actual de su hermano, el equipo jurídico manifiesta "su máxima preocupación ante el hecho de que, un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él", y denuncia que "esta terrible situación", por lo que emplaza "a las autoridades competentes para que, de manera inmediata, se adopten las medidas que permitan garantizar la efectiva protección de Daniel Arcuri Rivas".