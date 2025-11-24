Más de 40 minutos en coche para ir al hospital o al instituto en Granada: la despoblación vista desde la óptica de los servicios

Cuando arranque el próximo curso escolar, el 2026-2027, las familias de Pórtugos y la comarca, podrán llevar a sus hijos pequeños a una escuela infantil. Al menos esa es la idea de su alcalde, José Javier Vázquez, cuyo equipo de gobierno se encuentra trabajando en poner en marcha esta infraestructura en un intento de fijar población.

El regidor es un firme defensor de la idea de que la lucha contra la despoblación pasa por los servicios. “De Órgiva hasta Cádiar no hay ninguna escuela y eso son casi 5.000 personas que tienen que desplazarse todos los días para dejar a sus niños”, explica a este periódico.

La construcción de esta escuela –además de otros proyectos como el centro de día para el que la Junta ha destinado 475.000 euros– permitiría, por un lado, evitar esos problemas, que a la larga conllevan una inevitable mudanza a otros núcleos con mejores servicios, y por otro crear puestos de trabajos

Y es que, si existe algo parecido a la ‘Andalucía vaciada’, esta parece encontrarse en Granada, pues de los 95 municipios que la Junta considera de riesgo alto de despoblación, 30 se encuentran en la provincia, lo que supone la mayor cifra de toda la comunidad autónoma. Un dato que, pese a todo, supone solo la punta del iceberg de un problema que afecta a gran parte de Granada y que se deja notar especialmente en el acceso a los servicios. Así, más allá del caso de Pórtugos, en toda la provincia se contabilizan hasta 23 pueblos cuyos habitantes tardan más de 45 minutos en llegar a un hospital.

De esta situación da buena cuenta el estudio Sanidad y educación, de derecho básico a ¿causa? de despoblación en Andalucía, elaborado, entre otros por Eugenio Cejudo, responsable del Departamento de Geografía Humana de la UGR, y miembro del comité de expertos consultado por la Junta.

En este estudio, Cejudo, junto a Nieto Calmaestra y Cañete Pérez, estiman que en Andalucía hay 53 cabeceras municipales en las que se tarda 45 minutos, o más, para legar a un centro hospitalario, de las cuales 23 están situadas en Granada, principalmente en la Alpujarra y el entorno de la Sierra de Tejeda, siendo la provincia más afectada en Andalucía, seguida de Jaén (19). Dentro de ese grupo se encuentran municipios relativamente grandes, como Ugíjar (2.575 habitantes), aunque también otros más pequeños como Cástaras (228), ambas en la Alpujarra.

Más allá de la Sanidad, el estudio refleja también el problema que presentan muchos municipios para que sus vecinos accedan a centros educativos, destacando casos como Güéjar-Sierra (2.460 habitantes) o Jérez del Marquesado (943), donde no existen centros de Educación Secundaria.

También mencionan los firmantes casos como Jayena, que en el último censo contaba con prácticamente mil habitantes y cuyo centro de referencia para la Enseñanza Secundaria es el IES de Alhama de Granada que se encuentra a 26 kilómetros de distancia y que requiere un desplazamiento de 32 minutos en coche, según los datos recogidos en el estudio.

La tercera parte de municipios en riesgo alto

Estos datos vienen a complementar los aportados por la Junta, cuya estrategia dibuja un mapa de la despoblación en la provincia que afecta a lo largo y ancho del territorio, aunque concentrados principalmente en las comarcas de Guadix, donde hay siete municipios, los Montes Orientales (seis) y la Alpujarra (cinco), si bien aparecen también algunos en la Costa, como es el caso de Rubite y Sorvilán, o en Loja (Algarinejo). Visualmente, el informe de la Junta muestra una realidad ya conocida, que el problema de la despoblación se aleja de la capital, y su Cinturón, y se centra en los municipios de la periferia.

Para elaborar el listado, los técnicos de la Consejería de Administración Local, del IECA y del Centro de Estudios Andaluces han tomado como referencia siete indicadores fijos, considerando a aquellos municipios que cumplan todos (o seis ellos) en riesgo alto. El primero de ellos, de sobra conocido, es la densidad de población, tomando como referencia los 20 habitantes por kilómetro cuadrado en 2024. En esta situación, se encontraría por ejemplo Aldeire (Guadix). Gobernador (Montes) o Rubite con una densidad de nueve habitantes/km2 los dos primeros y de trece el último.

El propio documento de la Junta de Andalucía reconoce las limitaciones que supone abordar la despoblación atendiendo solo a su densidad de población, ya que puede generar situaciones de desigualdad entre municipios que cuentan con un gran término municipal que contiene grandes áreas forestales respecto a otros municipios con pequeña extensión superficial, de ahí la necesidad de combinarlo con el resto de indicadores, como el índice de envejecimiento, es decir, el porcentaje entre la población por encima de los 64 años y por debajo de los 16, es decir, los que están al final de su vida laboral y los que empiezan a llamar a las puertas del mercado.

Para este índice, la Junta fija a aquellos municipios que superan el 200%, una situación que, de acuerdo a los datos consultados por este periódico en el IECA, de los 174 municipios existentes en Granada, casi la mitad (78) superaban el 200% de este índice en 2022, encontrándose de nuevo Rubite (377,7%) o Gobernador (1.242,8%), pero también otros de los que aparecen en el listado de la Junta como Gor, la segunda con mayor índice (817,5%) o Turón (569,2%).

Municipios con mayor riesgo de despoblación en Granada. / M. Rodríguez / Archivo

El índice de envejecimiento en cierto sentido va de la mano de otros como el índice de dependencia, es decir, la relación entre la población cercana a la jubilación y aquella entre 16 y 64 años y que no debería superar, según el análisis de la Junta, el 50%.

En 2022, según el IECA, tan solo 16 municipios se encontraban en esta situación, si bien son varios los que se quedan a las puertas, con porcentajes que oscilan entre el 45 y el 50%, y donde vuelven a aparecer nombres ya mencionados como Gobernador (75%), pero otros como Torre-Cardela, en Los Montes Orientales (52,5%) o Lugros, en la comarca de Guadix (65,6%).

La ratio de masculinidad o la altura, otros problemas importantes

Además de estos datos, de sobra conocidos en los informes sobre despoblación (y a los que se suma otros como la edad media o la tasa de crecimiento), los expertos responsables del informe cuantifican también otros como la ratio de masculinidad, es decir, la relación entre sexos en una región, considerando que aquellas zonas donde predominan los hombres suelen corresponderse con zonas rurales, relativamente despobladas.

También tienen en cuenta la altitud con respecto al nivel del mar, al considerar que "agravan las dificultades para el mantenimiento de las infraestructuras, la limitación de medios de transporte regular, una menor productividad agraria motivada por las condiciones climáticas", lo que podría explicar, por ejemplo, la ausencia casi total de municipios costeros en Granada entre los considerados por la Junta como prioritarios.

Además de los prioritarios, el documento de la Junta identifica otros 52 considerados como de prioridad media (como Zagra, Huéscar, Montefrío u Orce), mientras que hay otros 29 de prioridad baja (destacando Íllora, Pinos Puente o Güéjar Sierra). En restantes hasta completar lo 174 municipios granadinos, los técnicos de la Junta no detectan ningún peligro.