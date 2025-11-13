Una mujer abronca a la ministra de Igualdad en Granada por los fallos de las pulseras telemáticas

La visita de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a Granada este jueves se ha visto marcada por un tenso momento cuando María Martín Romero, presidenta de la asociación de víctimas de violencia de género La Volaera, ha interpelado a la titular del departamento mientras atendía a los medios frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

“Ministra, es usted una cómplice de los asesinos y de los maltratadores. Porque soy la presidenta de una asociación de víctimas que se llama La Volaera. Lo que usted dijo ayer es mentira. Mis compañeras estaban llamando en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras son mujeres con un riesgo extremo. Y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había activado el protocolo. ¡Me lo han dicho!, ¡Hable usted con las víctimas!”, expresó Martín Romero visiblemente afectada.

La intervención se ha producido en referencia a las declaraciones realizadas por la ministra sobre el funcionamiento del sistema Cometa tras los últimos casos de fallos que ha tenido este dispositivo telemático que controla el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista.

"No hay una tecnología infalible"

Antes de clausurar el VIII Congreso Internacional Género y Derecho, la ministra ha aseverado que “no hay una tecnología infalible” y que “pueden producirse puntualmente algunas incidencias tecnológicas”, pero ha destacado que “el sistema funciona y los protocolos funcionan”. Redondo ha explicado que, en caso de fallo, se informa “a la Policía y a las mujeres que están siendo protegidas por el sistema Cometa”, y ha asegurado que “el sistema se normalizó en 12 horas” tras la última incidencia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su visita a Granada / Antonio L. Juárez / PicWild

“Afortunadamente no hay que lamentar ninguna situación de desprotección”, ha afirmado, añadiendo que el Ministerio ha puesto en marcha una auditoría interna y ha licitado una auditoría externa para analizar el funcionamiento del sistema y “valorar posibles mejoras de cara al próximo contrato, que debe resolverse en 2026”.

La ministra también ha respondido a las informaciones sobre una supuesta investigación europea por los fallos en el sistema, asegurando que “al ministerio no ha llegado ninguna petición” y que los fondos europeos, que son de 6 millones de euros, “todavía no han sido adjudicados”.

En relación con las críticas de la Junta de Andalucía por la gestión de los dispositivos, la titular de Igualdad ha apuntado que “la administración autonómica no ha entendido bien el sistema Viogen II”, insistiendo en que “hay que proteger tanto la seguridad como la intimidad de las víctimas”.

“Las víctimas tienen que estar tranquilas: el sistema funciona, las pulseras protegen su vida y no hay ninguna mujer que, teniendo el dispositivo, haya sido asesinada desde su puesta en marcha en 2009”, ha apostillado.

La ministra ha denunciado además que “el Partido Popular utiliza a las víctimas como mallete contra el Gobierno”, y ha defendido que la prioridad de su departamento es “reforzar todos los instrumentos para evitar nuevos asesinatos”.

Ha recordado que, en lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista, 11 de ellas en Andalucía, lo que supone casi el 30% del total.

“Hay que examinar si la coordinación entre administraciones se está produciendo como debería”, ha añadido, subrayando que “toda la red institucional debe reforzarse constantemente para garantizar la protección de las víctimas”.

La asociación La Volaera, con sede en Granada, agrupa a víctimas y familiares de mujeres asesinadas por violencia de género y lleva años denunciando deficiencias en la aplicación de los protocolos de seguimiento policial y judicial.