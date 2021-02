Vídeo de controles en Sierra Nevada: diez multas por no llevar forfait o proceder de municipios confinados

La Policía Local de Monachil tiene claro que una de sus prioridadades es poner todo de su parte para que la tasa de contagios no vuelva a dispararse en un momento en el que está en poco más de 300 por cada 100.000 habitantes, lo que ha permitido que la localidad deje atrás el cierre perimetral y que Sierra Nevada pueda volver a abrir sus puertas. Por este motivo ha instalado desde las ocho de la mañana un control poco antes del parking de Pradollano donde ha tenido que poner diez multas por no llevar forfait pese a proceder de municipios no confinados o por viajar desde localidades con cierre perimetral, según ha explicado Jacinto Sánchez, oficial de la Policía Local de Monachil.

"En todos los casos alegan que desconocen la normativa para poder ir a la Sierra, pero nuestra obligación es estar vigilantes y vamos a seguir con los controles todos los días, sobre todo en las horas de máxima afluencia de coches", ha continuado.

Lo normal si continúa la tendencia de bajada de casos de las últimas dos semanas es que Sierra Nevada pueda ir retomando el pulso y que pueda incorporar el 20 de febrero a los esquiadores de Granada, donde la tasa sigue por encima de los 500 casos pero con la previsión de que pueda salir del cierre perimetral con la próxima revisión de los datos epidemiológicos de la Junta el jueves. De momento sí pueden ir a esquiar los aficionados a la nieve de Sevilla capital, que hoy ha salido del cierre perimetral.