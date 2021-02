Vuelve la paradoja a Sierra Nevada: cerrada para Granada capital y abierta para los sevillanos

Sierra Nevada ha informado que vuelve a recibir desde este sábado a esquiadores, con forfait adquirido previamente vía 'online', que residan en municipios andaluces no confinados, una vez examinada la nueva situación epidemiológica por covid-19 en Andalucía este viernes, que incluye la reapertura perimetral desde esta medianoche de Monachil, el municipio al que pertenece la estación de esquí y montaña. Y de nuevo se da la paradoja de que podrán acudir desde Sevilla capital, que desde mañana no tiene cierre perimetral, mientras que desde Granada capital no se puede ir a la Sierra porque se mantienen las restricciones de movilidad.

También siguen teniendo su acceso permitido los miembros de equipos y clubs de competición federados, así como los docentes y alumnos de centros oficiales de enseñanza de deportes de invierno, según ha detallado Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal de Sierra Nevada, en un comunicado.

La previsión de apertura este fin de semana y hasta el próximo miércoles 17 de febrero sigue situándose en 20 kilómetros de pistas en lás áreas de Loma de Dílar y Río, con los telesillas Jara y Monachil como remontes, desnivel de 690 metros y aforo limitado a 2.500 usuarios.

Desde el jueves 18 de febrero, habrá unos 30 kilómetros aproximadamente de pistas en áreas de Veleta, Borreguiles, y Río, y se prevé la apertura de los remontes telecabina Al-Ándalus, telesillas Emile Allais y Stadium, telesquí Zayas y alfombras Borreguiles y Dauro, con un desnivel de 1.100 metros. El aforo se determinará en función del número y la capacidad de las pistas finalmente preparadas.

Además, la estación valorará la incorporación del área de Loma de Dílar (telesillas Jara y Monachil) en función de la demanda derivada de la compra 'online'. Cetursa Sierra Nevada ha rogado a los usuarios que observen las medidas de seguridad sanitarias implementadas desde el inicio de la temporada invernal 2020/21.

Son las de uso obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones; mantenimiento de la distancia de seguridad, especialmente en las colas de acceso a los remontes; limitación de capacidad en los telecabinas; uso del hidrogel disponible en las instalaciones; y compra del forfait exclusivamente 'online'.