Neuman presenta ‘Crashpad’, su cuarto trabajo discográfico

Neuman publican su cuarto álbum que en palabras de su líder, Paco Román, "se trata de mi disco más ilusionante". El grupo presentará este trabajo el próximo 18 de enero en en la sala Aliatar.

Se titula Crashpad y llega 3 años y 3 meses después de la intensa gira de su anterior álbum If, que les colocó en la primera línea de la música independiente del país y que abordaron sin parar desde el EP Bye Fear / Hi Love que supuso su firma con Subterfuge en 2013 y que les tuvo también dos años de gira, indican desde la productora a través de una nota.

“Paco Román ha dormido en muchos crash pads (lugar donde quedarse a dormir sólo una noche) en los últimos años. Ha vivido una vida errante, de marinero del siglo XIX, parando tan lejos que la palabra casa casi había terminado por carecer de significado para él. Pero un día llegó a una a las afueras de Granada con un limonero especialmente fértil. Decidió instalar allí su piano recién comprado y, al instante, se dio cuenta de que no tenía más remedio que acabar montando un estudio de grabación en el garaje. Ya no habría más crash pads, al menos por una buena temporada.

No obstante, no fue ahí cuando se puso la primera piedra de Crashpad, recoge la nota. Fue mucho antes. Ocurrió el día que, en medio de la interminable gira de If, Paco grabó la primera de sus ideas en su móvil. Llegó a acumular más de 100. A principios de 2016 Paco ya tenía el álbum entero. “Faltaba todo, no había planes, ni fechas de grabación, ni estudio, ni letras. Ni siquiera había un concepto definido con cierta precisión. Sin embargo, ya estaba todo ahí”. El camino de Crashpad ya estaba trazado.

“Era necesario que en la casa con limonero empezaran a habitar todos los fantasmas, los buenos y los malos, que habían aparecido tras If”. Crashpad se publica en vinilo doble en carpeta gatefold edición limitada, CD y en digital.