La nueva depuradora de aguas de Benamaurel tendrá DIA en este trimestre

El proyecto de remodelación y adecuación de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Benamaurel saldrá a información pública y se tramitará su fase ambiental de aquí a final de año, según anunció la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo en la mañana del miércoles en la sede del Parlamento de Andalucía.

Crespo ha explicado que el proyecto está redactado y que está siendo supervisado por la Dirección General de Infraestructuras, estando previsto que este trimestre pueda salir a información pública. Actualmente, la Junta está también en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para las autorizaciones que deben obtenerse en la zona, confiando la consejera en que haya agilidad a este respecto.

La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha denunciado por su parte que la obra de remodelación y adecuación de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Benamaurel "no es una prioridad" para la Junta de Andalucía y le ha exigido que "acelere esta actuación lo máximo posible".

La socialista ha dicho "no comprender cómo teniendo la Consejería el proyecto de construcción desde julio de 2022, habiendo transcurrido un año y cuatro meses, aún no se haya procedido a la licitación de la obra". "En función de los tiempos que manejan no veo que la Junta tenga como objetivo fundamental los trabajos que precisa esta EDAR", ha criticado Manzano para reclamar que esta infraestructura la necesita el río Guardal.

Crespo ha garantizado que su departamento se dará "toda la prisa posible" en sacar a licitación este "proyecto fundamental para los intereses de Benamaurel" que su departamento "ha sacado de un cajón" tras los anteriores gobiernos socialistas. Junto a ello ha defendido que las obras hidráulicas son el "gran objetivo" del actual Gobierno andaluz y suponen el 42 por ciento de la obra pública que ejecuta en este momento.