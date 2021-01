"No buscamos una nota regalada": La reivindicación del nuevo coordinador general de la DGE de la Universidad de Granada

Primar la seguridad antes que la presencialidad. Ha sido la reclamación que Javier Torres expresó en su toma de posesión como nuevo coordinador general de la Delegación General de Estudiantes (DGE) de la Universidad de Granada (UGR). Torres, que ha estado un año en el cargo de forma interina, expuso en el acto celebrado en el Hospital Real y que se pudo seguir de forma virtual la principal preocupación en estos días del estudiantado universitario: los exámenes.

Torres reclamó "evaluaciones justas y acortes a la situación" epidemiológica. Además, defendió que los estudiantes "no buscamos una nota regalada" y que "somos conscientes del esfuerzo" que suponen los estudios universitarios. Lmitó los posibles fraudes que pueden darse en los exámenes online como "casos aislados" y defendió primar la seguridad antes que la presencialidad. Las pruebas finales de este primer semestre comienzan el próximo día 19 y a partir del 3 de febrero se retoman las clases de grado en la facultades con calendario abierto. "La situación aconseja exámenes telemáticos", zanjó Torres, que aprovechó para expresar algunos objetivos. Entre ellos mejorar la normativa de evaluación o la regulación de las pruebas parciales. "Le tendemos la mano", indicó a la rectora, Pilar Aranda, que presidió el acto. Ésta respondió en los mismos términos en los que se expresó esta misma mañana en otro acto cuando fue preguntada por la situación que se abre tras la nueva resolución y la posibilidad de que los exámenes sean online para aquellas asignaturas que hayan tenido docencia online desde el pasado 15 de octubre, y presenciales en aquellas materias que hayan tenido docencia presencial. Pero su intervención fue más allá y enfocó no sólo el carácter de las peticiones estudiantiles sino el tono empleado. "No pasa nada por criticar, siempre que sea rigurosa y que atienda a criterios académicos".

"Nos debemos a la sociedad y la sociedad nos mira", expuso sobre los mensajes lanzados durante los últimos días. "Debemos ser muy cuidadosos con los términos, las expresiones...".

Sobre los exámenes, Aranda indicó que "lo urgente tapa lo importante. Y lo importante es la formación de las personas". Al hilo de estas reflexiones, de nuevo afirmó que "no aceptamos presiones. La toma de decisiones no se puede basar en presiones. Eso sería cobardía" y de nuevo lanzó una crítica a la decisión de la Junta de suspender las clases presenciales, medida que se tomó "sin criterio científico".

Una vez publicada la resolución que abre la puerta a que haya evaluación online en aquellas materias que hayan desarrollado las clases en formato virtual Aranda adelantó que "queremos empezar a analizar qué pasará a partir del 3 de febrero", jornada en la que comienza el segundo cuatrimestre en los centros con calendario abierto. "Tenemos que poner las luces largas" y "estar atentos" a próximas medidas. Una de ellas podría ser el mantenimiento de la docencia virtual.