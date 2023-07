Avanzan los trabajos en la Rosaleda para crear el mayor bosque de la ciudad

Mientras el Ayuntamiento de Granada termina de conformar la nueva estructura del equipo de Gobierno del PP tras su victoria electoral, la ciudad y sus proyectos siguen avanzando. Cuenta de ello son las obras del nuevo parque que se está construyendo en la zona de la Rosaleda, en el distrito Ronda, un parque que aprobó el gobierno del PSOE, para el que consiguió fondos europeos y cuyas obras avanzan para convertirse en el mayor bosque de la ciudad.

Una vez acondicionado el suelo, unos 43.849 metros de la parcela SG-EL-14, justo en el borde de la A-44, entre la salida de La Chana y la de Méndez Núñez, las máquinas siguen trabajando para crear este nuevo parque, una de las cinco actuaciones (y la mayor) que conforman el plan Granada Respira que diseñó el gobierno de Paco Cuenca.

El gran espacio de suelo entre junto a la nueva rotonda de los Bomberos de la entrada a la Chana ya estaba aplanado y las máquinas siguen con los trabajos para su acondicionamiento y renaturalización. Una operación importante para dar nuevo uso a una zona en las inmediaciones del Camino de las Vacas, que estaba abandonada e incluso con asentamientos, y que se convertirá en una gran masa verde compuesta por 27.383 metros cuadrados de espacio ajardinado, 1.463 metros de praderas estacionales y 25.920 de arboleda. La intervención cuenta con un presupuesto aproximado de 1.580.000 euros financiados entre el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España -mediante fondos europeos- y se enmarca dentro de las cinco actuaciones del proyecto ‘Granada Respira’, por el que se transformarán en espacios verdes casi 100.000 metros cuadrados de zonas urbanas de la capital; en concreto la Azulejera en Norte, el parque inundable en la Chana y dos zonas verdes periféricas en Albayda. La inversión total de los cinco proyectos de ‘Granada Respira’ es de casi cinco millones de euros.

Según explicaba en diciembre de 2022 Paco Cuenca en una visita a la zona, el objetivo es cubrir con una masa verde toda la zona que va desde Hipercor a la rotonda de la Chana con una urbanización que dé a los vecinos las zonas verdes que demandan con un parque de borde que uniría el Parque García Lorca con el de la Alquería.

Se trata de un proyecto complejo pero que dará a la ciudad un auténtico bosque de borde para contribuir a la mejora de la calidad del aire, algo importante en Granada, de los núcleos con más contaminación del país. Los trabajos de preparación de la parcela ya están ultimándose y para otoño se preveía el inicio de obras para la plantación y adecuación. Se estudiaba también la posibilidad de instalar una pantalla vegetal que aminore el ruido de los vehículos que pasan por la autovía.

El acondicionamiento de la parcela consiste en la creación de una mesa verde con más de 27.000 metros cuadrados de espacio ajardinado, 1.500 metros cuadrados de praderas estacionales y 26.000 metros cuadrados de arboleda, teniendo en cuenta siempre la vegetación de la zona y que la cesión de los árboles la realizará Plant for the Planet, lo cual no supondrá un coste añadido para el proyecto.

En esa zona se ha activado también el suelo urbanizable con nuevas construcciones aunque quedan parcelas libres. También se está a la espera de recepcionar el parque de máquinas de ejercicio que hay junto a la zona.

Las cinco intervenciones de Granada Respira

Parque urbano en el SG-EL-14 (43.850 metros cuadrados). El parque tiene una concepción mixta, urbana y forestal. Se pretende construir un parque con una red de senderos con presencia de árboles y parcelas de pradera natural. Debido a la proximidad con la vega, será un importante refugio para la fauna, avícola principalmente. Tendrá una inversión de 1,5 millones de euros.

Zonas verdes periféricas (I-5, Corredor Norte o PP E-2 Azulejera). Actualmente estas parcelas están desprovistas de vegetación. Se pretende dar un tratamiento forestal con especies autosuficientes y sostenibles.

Parque SG-EL-06 (parque inundable de 37.321 metros cuadrados). Este es el proyecto del lago. Es la más relevante de las cinco ya que no hay en la ciudad parque igual y que presente tan elevado potencial. El parque, inteligente y sostenible, será un eje fundamental para la interconectividad del Anillo Verde de Granada. Tendrá tres funciones: hidráulica (almacenamiento de aguas pluviales de la escorrentía urbana), ecológica (creación de zona verde en el cinturón con árboles y pradera estacional que servirá de refugio a especies polinizadoras, microfauna y alimento de aves) y social (con senderos peatonales para la práctica deportiva al aire libre y zonas de estancia además de espacios verdes ajardinados). Tendrá una inversión de 2,5 millones de euros. Este proyecto lo gestionará Emasagra.

Dentro se incluye un plan estratégico, el plan de adaptación al cambio climático de Granada, que plasme este enfoque, un compromiso de toda la ciudad para enfocar a esto todas las obras, PGOU, normativas, mantenimiento, etcétera.