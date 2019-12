Almuñécar 'ha perdido' 15 millones de euros esta Navidad. La administración de lotería de la Plaza de la Rosa, número 8, no vendió 30 de las 40 series que tenía del 00750, número agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, por lo que finalmente ha repartido cinco de los 20 millones que podrían haber recaído en esta localidad costera.

La lotera, Carolina Rodríguez, ha explicado que los décimos fueron devueltos porque el número, del que ha vendido en total 100 décimos, era de los considerados "feos". "Se demuestra que los feos también triunfan", ha bromeado Rodríguez. "Es el último número que se pidió a Madrid, en noviembre. Como es un número bajito se ha vendido poco", ha reconocido el marido de la lotera.

¿Hay números con más suerte en el Sorteo de Lotería de Navidad? ¿Y feos? Victoriano Ramírez, catedrático de Matemática Aplicada de la UGR, contesta rotundamente que no. "Son bulos que no tienen sentido ninguno. Tienen todos la misma probabilidad de salir matemáticamente", afirma Ramírez, que defiende que "eso de que hay números feos y no tocan no es verdad. "La catalogación entre números feos y bonitos hay que dejarla a un lado", zanja.

"Cada uno es libre de tener sus creencias pero científicamente son 100.000 bolas iguales, con las mismas posibilidades de salir cada una de ellas, y es una entre cien mil (el Gordo)", asegura Miguel Córdoba Bueno, profesor de matemática aplicada en la Universidad CEU San Pablo.

La fobia a los números bajos

Según el catedrático, "las posibilidades de que le toque a uno el Gordo, el segundo o el tercer premio, como ha sido en este caso, es la misma sea en 00000 o sea 000750. La gente se empeña en el número 5 o 7. Todas tienen la misma probabilidad. Pueden tocar desde el 00000 hasta el 99999 con la misma probabilidad".

Los números más agraciados hasta el momento han sido el 15640, que correspondió al Gordo de Navidad en dos ocasiones (años 1956 y 1978) y el 20297 que tocó en 1903 y en 2006. "La probabilidad de que salga el mismo número del Gordo es mucho más pequeño, pero que toque un mismo número dos años seguidos la probabilidad es muchísima más baja", asevera el profesor de la UGR.

El 5 ha aparecido casi dos de cada diez veces, le siguen las terminaciones 4 y 6 con más de una aparición por cada diez veces. Desde que se lleva celebrando el sorteo, el 5 ha salido en 32 ocasiones, mientras que el número 1 solo lo ha hecho en 8 ocasiones. "A mí me gusta el 3. Muchos escogen el número en función de la la fecha de nacimiento. Son tonterías que a las que nos apuntamos hasta los propios matemáticos", cuenta entre risas.

La probabilidad podría bajar, dice el catedrático, en "el caso de que la bola fuese más ligera, menos pesada. Por cosas físicas si podría ocurrir. Pero las bolas teóricamente tienen que ser idénticas". El catedrático de Matemática Aplicada alude a la ruleta y a una teoría formulado por físico hace décadas: "A veces la forma de lanzar influye. No es aleatoria. Uno lanza con una determinada fuerza. Ahí se entraba la probabilidad. Aquello si tenía lógica".