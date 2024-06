Así están las obras de ampliación del Metro de Granada: medio año de trabajos previos antes de la llegada de las vías

Las obras de la ampliación Sur del Metro de Granada han cumplido oficialmente seis meses. Desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, colocara la primera piedra en el Parque de la Paz de Churriana de la Vega el pasado 14 de diciembre de 2023, ya se han realizado los primeros movimientos y los trabajos avanzan a ritmo lento pero seguro.

Los primeros movimientos se han centrado sobre todo en el municipio churrianero, puesto que por él pasa gran parte de la ampliación del Metropolitano -concretamente 2,7 de los 4,7 kilómetros de extensión-. Trabajos de adecuación previos, tala y trasplante de árboles, desvíos de tráfico necesarios y los primeros movimientos de tierra que no han dejado a los vecinos indiferentes.

Hay que recordar que el tiempo apremia. El coste de esta magna obra, 87 millones de euros en total sumando las dos fases en las que se divide la ampliación, está financiado por los fondos europeos Next Generation. Estos comprometen la fecha final de conclusión fijada por las autoridades de Bruselas a 2026.

Por el momento no se ven vías en ninguno de los 4,6 kilómetros de trazado, aunque no tardarán en aparecer. La consejera de Fomento andaluza, Rocío Díaz, prometía a principios de semana que las obras se intensificarán en verano y se irán extendiendo por más zonas. Los trabajos previos son largos pero necesarios para preparar la zona de los equipamientos requeridos.

Granada Hoy ha revisado el recorrido completo de la ampliación para comprobar qué trabajos se están realizando seis meses después de darse el pistoletazo de salida oficial a las obras. Por el momento se ven pocos avances, aunque no paran de sucederse mediciones por parte de operarios, y se avanza en los trabajos preparatorios previos.

Armilla

En la actual cabecera de Armilla, por la que se prolongarán los servicios del Metro hacia los otros dos municipios, de momento no hay movimientos previos. Se espera que esta zona sea uno de los últimos puntos en ponerse en obras para entorpecer lo mínimo posible las afecciones del servicio de transporte. Algunas pintadas en el suelo marcan por donde avanzarán las vías, y de vez en cuando trabajan en la zona algunos operarios, pero no parece que vaya a haber avances pronto.

Al comienzo de la carretera de Alhama, todavía en término municipal armillero, sólo se han talado y trasplantado los árboles existentes en ambas aceras, aunque se han conservado los setos y arbustos que dividen calzada y camino peatonal, y por el momento no hay más avances.

Churriana de la Vega - zona San Cayetano

Llegando ya a término de Churriana de la Vega, es en esta misma carretera de Alhama -aunque ya en el barrio de San Cayetano- donde más evidentes son los trabajos. La zona reservada a aparcamientos ha desaparecido, se ha excavado a gran profundidad y se colocan grandes tuberías para habilitar los servicios. El vaivén de maquinaria ligera y pesada, así como de operarios, es constante. Se avanza en la ejecución del nuevo viario, donde quedará integrada la plataforma de vía del metro y la primera de las paradas de la ampliación.

La siguiente calle del recorrido es Santa Lucía, frente al Parque de la Paz y el lugar donde irá la segunda parada. Esta fue la primera vía que se cortó al tráfico de toda la obra y el lugar que ubica la primera piedra. Está levantada por completo, aceras incluidas, y los operarios siguen instalando en ella tuberías y servicios. Las obras avanzan al mismo ritmo que en el punto anterior, casi como si fueran una prolongación.

La ampliación seguirá desde aquí por la calle San Ramón, dejando atrás la zona de centros educativos, el Centro de Salud y la Casa de la Cultura churrianeros. En este lugar el tráfico ya está desviado y es precisamente entre el colegio y el instituto donde se han producido los últimos movimientos. Asfalto y aceras levantadas, árboles retirados y ya se han empezado a sustituir los servicios afectados. Con la llegada del verano y el fin de las clases, se espera que se intensifiquen los movimientos, según anunció la Consejería de Fomento.

Churriana - San Ramón

En el tramo central del recorrido por el municipio churrianero, se detienen los avances en seco y casi nada ha cambiado. El único movimiento que se ha hecho en esta zona es el de retirar las rotondas y sus esculturas para salvarlas de las obras, y sustituirlas por vallas de color rojo y blanco. Tampoco se ve progreso en las zonas en las que se situarán la tercera y la cuarta parada. Algún operario toma medidas de vez en cuando, pero nada más.

Sin embargo, es precisamente donde se han suprimido las dos rotondas donde se intuye cuál será el futuro de la calle San Ramón. Dos señales ya indican la prohibición de circular por esta calle, excepto para vehículos de carga y descarga de comercios y para residentes. Los desvíos ya han sido habilitados y de hecho incluso los autobuses metropolitanos ya los utilizan desde después de Semana Santa, por lo que el corte total en San Ramón es inminente.

Churriana - La Gloria

En el terreno que acogerá el gran aparcamiento disuasorio y la quinta parada de esta ampliación, no se aprecian de momento grandes avances. La zona ha sido vallada por completo, y también parte del solar de enfrente, que será invadido por la calzada para hacer espacio a las vías. Destaca la presencia de maquinaria pesada, pero todo sigue tal y como estaba hace seis meses. Bueno, todo no. El chalet particular que se ubicaba en una de las esquinas de este terreno, de 317 metros cuadrados, ya ha sido demolido después de una expropiación forzosa y será por esa zona por la que los vehículos podrán acceder al aparcamiento.

La Junta destaca que esta zona será estratégica dentro del trazado, pues acogerá el intercambiador de transporte y un aparcamiento disuasorio para atraer más población y potenciales usuarios. Desde la Consejería de Fomento se asegura que se está trabajando ya en la zona con actividades previas de demolición que darán paso al comienzo de las obras.

Las Gabias

Las vías cruzarán el río Dílar por un puente en forma de pérgola del que todavía no hay noticias y se adentrarán ya en Las Gabias, donde las obras han comenzado algo más tarde que en la primera parte del recorrido. Pero ya se ven avances. La vereda del arroyo ha sido vallada y ya se ha producido algún movimiento de tierra, por lo que pronto comenzarán a abrirse caminos para dotarlo de los servicios necesarios.

El Vial del Machucón de la localidad, donde se situará la sexta parada, se encuentra cortado por completo. Se están realizando trabajos para preparar cruces de colectores de aguas residuales, para que estas circulen hacia la EDAR de Los Vados. A estos le seguirán ya los trabajos para preparar la carretera para la llegada del Metro. Esta zona era usada por los locales para no tener que conducir a través de la calle principal del municipio, pero parece que estará cortada hasta que acabe la instalación de la plataforma viaria del metro.

El último punto en obras es el Parque de la Estación, lugar de la séptima y última parada de la ampliación. La zona de recreo ha sido vallada y levantada por completo por maquinaria pesada, retirándose alumbrado, marquesinas de madera y la estructura metálica existente. Lo único que se ha salvado ha sido la pequeña caseta del club de petanca, que antaño era la estación del antiguo tranvía.

La prolongación Sur del Metro de Granada consta de un trazado de 4,6 kilómetros y siete paradas, con una demanda estimada de dos millones de usuarios/año, y una población servida de 50.000 habitantes, que residen en un área de influencia de 500 metros alrededor de las paradas. El aparcamiento disuasorio e intercambiador de La Gloria posibilitará extender el área de influencia a otros municipios.

Aunque el dato que más esperanza es el de los tiempos de viaje. El nuevo trazado entre Las Gabias y la cabecera de Armilla -que se quedará anticuada con la ampliación- será completado por los trenes en 14 minutos, lo cual hace que quien salga desde la terminal gabirra llegará a la estación más central de Granada capital en poco más de media hora de trayecto. Si a esto se le suman los actuales 47 minutos que se tardan en realizar todo el recorrido de la actual línea 1, entre Las Gabias y Albolote se tardará exactamente una hora y un minuto. Además, a los 16 kilómetros actuales de la línea se añaden los de la ampliación Sur, que la dejará entonces en 20,7.