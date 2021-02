El ritmo de ocupación en los hospitales de Granada por coronavirus se ralentiza

Los indicios de que Granada empieza a estabilizar y bajar la curva del coronavirus empiezan a notarse, aunque aún la magnitud de las cifras sea muy preocupante. El ritmo de ingreso de personas en los hospitales sigue siendo alto pero ya se empieza a evacuar a quienes han podido superar el virus, incrementando las cifras de curados y 'vaciando' camas a una velocidad mayor que en semanas previas. Además, los contagios también se ralentizan aunque muy poco a poco, siendo hoy el segundo día seguido con menos casos notificados que el mismo de la semana anterior. Lo que va a tardar en bajar, y mucho tiempo, será el goteo de muertes, 12 en el último día.

La situación en los hospitales sigue siendo la más preocupante y la que va costar más semanas en bajar, aunque ya se empiezan a notar ciertas pautas que indican que el pico ha podido alcanzarse, o está a punto de hacerlo. En las últimas 24 horas ha seguido sin ser positivo el ritmo de nuevos ingresos, altísimo con 63 nuevos pacientes de Covid-19 en los hospitales, de los que nada menos que 24 han entrado directamente a UCI. En situación real, el recuento sin embargo refleja un leve respiro en cuanto a ocupación de camas con 644 totales, 121 en UCI, es decir, 15 menos en global aunque dos más en Cuidados Intensivos.

Estos datos aún dejan a Granada relativamente lejos del pico de toda la pandemia en cuanto a hospitalizaciones globales (888, de las que 136 fueron UCI), y también indican que la velocidad del ritmo de camas ocupadas ha ido cayendo en la última semana, además de forma importante. El número de puestos usados por pacientes de coronavirus en Granada en los últimos siete días ha subido un 11,81% mientras que en la semana anterior esa velocidad fue del 39,85% y en la otra del 47,91%.

La caída de la hospitalización real es muy evidente e incita a pensar que lo peor ha podido pasar, máxime cuando el ritmo de contagios, pese a seguir siendo muy alto, también da síntomas de que va cayendo poco a poco. Aunque van a seguir siendo semanas duras. Hoy se han notificado al Ministerio de Sanidad 597 casos más, de los que solo 19 se corresponden a diagnósticos de la jornada de ayer. Son muchos, muchísimos (cabe recordar que para una población como la de la provincia de Granada, una situación buena solo admite una veintena de contagios), pero por segundo día consecutivo se remiten menos casos que en el mismo día de la semana anterior.

Es decir, en comparación con el lunes y el martes pasados son menos casos. Hace justo una semana se mandaban al Ministerio de Sanidad 780 casos, el pico de un martes en esta tercera ola de la pandemia, lo que habla de una reducción de 183 contagios. Desde el 6 de enero, con datos marcados por los festivos de la Navidad y sin haber explotado la nueva oleada de contagios. Es un buen indicador de que la curva se va a aplanando y descendiendo.

También se nota en la comparación de casos totales confirmados de una semana para otra. Hace dos la cantidad de casos siempre era superior en la semana más próxima que en la antecedente y eso se han volteado: 3.191 contagios en la última semana frente a los 4.776 de la anterior.

También en las tasas de incidencia, que en este caso hay que recordar que toman como referencia la fecha de diagnóstico, por lo que son datos más fiables que los acumulados. Ayer era en la provincia de 897 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas y hoy es de 866,8. Con la última actualización, las ratios confirman una estabilización y comienzo de la bajada de la incidencia en Granada. Son once días por encima de los 900 casos (y solo uno por encima de mil -1.001,4 el pasado día 28-), mientras que que en los once días anteriores el baremo pasó de los 375,8 casos a los 864,7. En la capital vuelve a bajar la ratio y se coloca en 823,5 casos, por lo que salvo cosa muy extraña mañana volverá a pasar el corte para no cerrar la actividad no esencial.

En cuanto al resto de datos, Salud ha contabilizado 12 fallecimientos en las últimas 24 horas, casi los mismos que en el día anterior (13). La suma global ya va por 1.253. La fecha más reciente de diagnóstico de un paciente fallecido es el 29 de enero, el pasado viernes, con 3 muertes. El número de recuperados de coronavirus en el último día sube de forma importante con 257, lo que hace un total de 45.713. Los casos activos son 15.958.