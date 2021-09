Una ofrenda muy 'normal'

Llegó el día 15 de septiembre, el primero de la era post pandemia, el primero que pretende devolver a la normalidad una vida que cambió radicalmente el 14 de marzo de 2020 y que dejó a Granada, entre otras muchas cosas, sin sus fiestas y tradiciones, sin uno de sus días más grandes, el de su Patrona.

La Virgen de las Angustias es querida y venerada no solo en la capital, sino en toda la provincia, algo que se notó en la jornada de ayer, cuando desde las 9:30 horas se abría la Basílica para comenzar el paso de miles de fieles que dejaron sus ofrendas en forma de flores y de alimentos.

Por motivos de seguridad tuvieron que guardarse medidas de control de los asistentes, con presencia policial y de Protección Civil durante todo el día, pero todas ellas muy lejos del control casi absoluto que se vivió el año pasado.

La cola, bien organizada, en la jornada de ayer nutrió de manera abundante la estructura para las flores que no puedo instalarse en la fachada de la Basílica hace 365 días hasta rellenar los espacios y crear un tupido manto vertical, característico del día de la onomástica de la Patrona.

Sí que no pudieron verse a los bomberos, quienes tradicionalmente extendían la escalera mecánica de su camión para poner el ramo de flores que corona la cruz que preside la puerta principal del templo de la Carrera. En su lugar, un helicóptero del Ejército del Aire lanzó una petalada sobre la Basílica y el público congregado en su aledaños.

El hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada, señaló sobre el transcurrir de la jornada que “todo el día ha sido un llegar incesante de personas y esto empieza a parecerse a una ofrenda ‘normal’”. Además, Guadalupe reseñó que “ya la tendremos una ofrenda con más plenitud y solemnidad el año que viene, pero este año yo estoy muy satisfecho, porque, desusé de ver como ocurrió el año pasado, que estábamos a medio gas, todo lo que es arrancar siempre cuesta, pero la respeta a sido magnífica”.

La Virgen de las Angustias recibió la tradicional visita de las instituciones de la ciudad. Las consejeras Marifrán Carazo y Patricia del Pozo asistieron al acto que cumplía en esta jornada de ayer su cuadragésima edición. Ambas consejeras representaron al Gobierno andaluz en este tradicional evento.

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, presidió la ofrenda de la corporación municipal, que estuvo representada por el portavoz del grupo municipal Popular, César Díaz, la concejal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino y la viceportavoz socialista Raquel Ruz. Nadie de UP estuvo en la ofrenda, ni ningún concejal no adscrito, que no fueron invitados por protocolo.