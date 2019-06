A las oposiciones con un desfibrilador

Las oposiciones al cuerpo de Maestros en Granada se desarrollan a lo largo de la mañana de hoy. Según fuentes de Educación, no ha habido incidencias en el inicio de la prueba escrita, salvo la presencia de un opositor con un desfibrilador en la sede del PTS. El aspirante se presentó con el aparato y alegó que requería su uso durante la prueba y, además, que también debía llevar el teléfono móvil encendido. Sin embargo, la situación generó dudas por cuanto que el opositor no presentó informes médicos que avalaran el uso ni del aparato ni del terminal móvil. Finalmente, según explican desde la Delegación territorial, se le ha permitido realizar el examen pero "se le ha requerido que presente el informe médico". En el caso de no hacerlo, se le anulará la prueba de hoy.

Se le ha permitido hacer el examen pero debe presentar un informe médico o se le anulará la prueba

Los desfibriladores permiten controlar una arritmia cardiaca, y su presencia es cada vez más habitual en centros de trabajo o instalaciones deportivas.

En Granada hay 4.344 personas inscritas en el procedimiento selectivo, que se examinarán en 54 tribunales. Un 7% de esos inscritos no se ha presentado a este acto, algo que se mantiene en la media de otros años, según el dato facilitado ayer desde la Delegación.

En este acto de presentación, los aspirantes se presentaron ante el tribunal asignado donde les han informado sobre el desarrollo del proceso selectivo y entregaron los méritos a valorar en la fase de concurso.

Los 54 tribunales están distribuidos por diferentes institutos de la capital y del área metropolitana. En ellos se determinarán plazas para Educación Infantil, Lengua extranjera, Inglés y Francés, Educación Física, Música, Pedagogía terapéutica, Audición y lenguaje y Educación Primaria. Las pruebas se llevarán a cabo en las próximas tres semanas.

El delegado territorial, Antonio Jesús Castillo, explicó ayer que “este año nos encontramos en el segundo de un periodo de tres que se acordó con los sindicatos para conseguir una plantilla más estable y conseguir que la interinidad de los docentes esté en el entorno del 8%, con el objetivo de conseguir plantillas más estables y con menos precariedad laboral”.

Tras el acto de presentación, el 23 de junio se desarrollará la primera prueba eliminatoria que constará de dos partes, que serán valoradas conjuntamente: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre tres propuestos al azar por el tribunal.

Cuando se hagan públicos los resultados de esta prueba eliminatoria, los aprobados dispondrán para presentar la programación didáctica desde ese momento y hasta las 19 horas de esa jornada, y al día siguiente desde la 9 hasta las 19 horas. En días posteriores deberán desarrollar el segundo ejercicio de la oposición.

La segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente, consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.

En los turnos general y de reserva de discapacidad, la fase de oposición representará el 60% de la calificación final. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes en cuanto a su formación académica y experiencia docente previa.

La Consejería de Educación y Deporte ha convocado un total de 3.800 plazas, 1.010 corresponden a la tasa de reposición, 2.500 de estabilización de empleo temporal y 290 de la oferta de 2017. Las especialidades del cuerpo de maestros corresponden a: Infantil (450), Lengua Extranjera Inglés (550), Lengua Extranjera francés (275), Educación Física (250), Música (240), Pedagogía Terapéutica (460), Audición y Lenguaje (225) y Educación Primaria (1.350).

Además, se establece una reserva del 10% para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.