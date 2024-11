Con más paro pero más rica: Granada adelanta a Málaga como la provincia con mayor renta

El titular es, sin duda, demoledor: "Granada mantiene la tasa de paro más alta de España". Los últimos datos estadísticos sobre el empleo en Granada pintan una provincia en el vagón de cola del desempleo, sin embargo, como suele ocurrir, la paleta de esa brocha no es negra, ni blanca, sino más bien de un gris. Así, el último Atlas de distribución de renta de los hogares publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una realidad más heterogénea, con sus luces y sus sombras.

Para empezar, los datos del INE, referidos a 2022, reflejan una situación curiosa: la provincia poseía aquel año una renta media por persona mayor que Málaga, con 11.754 y 11.744 euros respectivamente. Incluso a nivel municipal los vecinos de la capital de la Costa del Sol parecen ser más pobres que los granadinos, pues en 2022 la renta de la ciudad de la Alhambra superaba en algo más de dos mil euros a los malagueños, con 14.891 y 12.764 euros de renta por persona.

De acuerdo a los datos del Atlas, la renta de Granada es una de las más elevadas entre las ocho provincias andaluzas, solo mejorada por Sevilla, con 12.013 euros de media por persona. Eso sí, a nivel nacional la provincia se encuentra en las posiciones de cola, ocupando el puesto decimosegundo de una lista que lideran Guipúzcoa (18.325 euros), Vizcaya (17.225) y Madrid (17.131).

Los datos del INE son referidos a 2022, pero ya aquel año las informaciones de la EPA apuntaban a una elevada tasa de desempleo en Granada, situándose en el segundo trimestre como la tercera más elevada del país, teniendo únicamente por delante a Ceuta y Melilla, dos territorios que ahora el Atlas sitúa con una renta por encima de la provincia.

La situación de 2022, pese a todo, puede cambiar en el futuro. Así, desde 2015 (último año disponible en el Atlas) hasta 2022 el crecimiento de las rentas en Málaga ha sido mayor que el de Granada, con una subida del 35,1% en siete años, la máxima subida en este periodo de todo el país. En la provincia granadina, por su parte, las rentas han crecido un 32,4% para el mismo periodo, una de las más elevadas a nivel nacional, pero superada esta vez por otras provincias andaluzas, como Córdoba y Cádiz, con un 34% ambas.

Renta municipal

Los datos a nivel municipal también muestran una situación que no casa con una provincia empobrecida, al menos no en su conjunto. Así, la propia capital supera en renta a Málaga, una ciudad que, de acuerdo a la información ofrecida en el informe Atlas no es tampoco la que presenta mayor renta dentro de su provincia, ni siquiera está en el Top 3, un lugar que ocupan Rincón de la Victoria, Cartajima y Alhaurín de la Torre.

La cosa no acaba ahí, la capital granadina presenta la renta media por persona más alta entre sus hermanas andaluzas, aunque seguida de cerca por Cádiz (14.432). Esta posición ya la apuntaba la propia Agencia Tributaria a principios de octubre, cuando situaba a la ciudad de la Alhambra como líder entre las capitales y la decimocuarta de toda la comunidad autónoma.

En tercera posición se encuentra la capital hispalense, con una renta media en 2022 de 13.985 euros, según el INE. En este caso ya encontramos otro ejemplo de la heterogeneidad económica dentro de la provincia hay municipios que, al menos con los datos de 2022, superan ese umbral. Es el caso de Dúdar, el segundo municipio granadino con mayor renta media (14.187 euros), mientras que el tercero, Cájar, se cencuentra muy cerca de la capital autonómica, con una renta de 13.970.

Eso sí, no hay rosas sin espinas y mientras algunas localidades de la provincia pueden mirar de tú a tú a Sevilla, otras atraviesan una situación más delicada. A nivel nacional, el informe Atlas sitúa a cuatro localidades como las pobres. Se trata de Iznalloz, con 7.777 euros; Albuñol, 7.949; Montejícar, con 8.440; y Fuente Vaqueros, 8.494.

En otro ámbito, los datos de renta parecen no ir a la par de los que ofrece el censo municipal. Más allá de la capital, donde se solapan el primer puesto en renta y población, el resto de índices van a diferentes niveles, y es que, Motril, segunda ciudad más poblada de la provincia tiene una renta media de 10.642 euros, bastante alejada de los primeros puestos. Mientras que Dúdar, la segunda localidad con mayor renta por habitante, apenas alcanzaba los 400 habitantes en 2022.

La renta mediana

Más allá de la renta media, los datos del Atlas también muestran la renta mediana de los distintos municipios españoles, es decir, el valor que queda en la mitad entre la mayor y la menor renta de cada caso. De esta forma, el mapa que se dibuja difiere al que ofrecía si se tomaba como referencia el valor medio.

En este caso, la provincia presenta una renta de 15.050, igual que Córdoba, Cádiz y Huelva, mientras que Málaga y Sevilla se encuentran por encima, con 15.750 ambas. De nuevo aquí, Almería cierra la lista, con 13.650 euros, mientras que en un punto medio está Jaén (14.350). También, de nuevo, Guipúzcoa y Vizcaya ocupan los primeros puestos, con 24.150 y 22.050 euros respectivamente, con Navarra adelantando a Madrid gracia a una renta de 21.405.

Lo mismo ocurre a nivel municipal. Con una renta mediana de 18.550 euros, la capital vuelve a encabezar la lista dentro de la provincia, pero esta vez con Cájar y Víznar. En la cola, en esta ocasión se encuentran, todas ellas con 10.150 euros Darro, Guadahortuna, Polopos y Domingo Pérez.