El peor dato de contagios por coronavirus en Granada desde el 17 de mayo

El parte de datos del coronavirus va mal. Aunque claro, mal de verdad era cuando las oleadas subían de forma vertiginosa. Esto, de momento, no se le parece mucho aunque los datos son para preocuparse porque sobre todo están afectando a la población no vacunada o a la que solo lo está de forma parcial con una dosis. La cifra de contagios es la más alta desde el 17 de mayo, pero en contexto diferente (era entonces una fase descendente) y sí se parece más a la que fue la oleada tras la Semana Santa, aunque esta vez con un nivel muy inferior de hospitalizados, lo cual mejora bastante la situación. Solo diez nuevos ingresos, y una cama ocupada menos en un día en el que no se contabilizan fallecidos.

Podía pasar y está pasando. El coronavirus repunta en la provincia de Granada con claridad y sin visos de que se pueda calmar pronto esta tendencia, ya que los casos afectan sobre todo a los jóvenes y estos ya no tienen las ataduras del curso académico para mantener las medidas. Granada llega hoy a los 274 casos de coronavirus, 75 más que hace una semana, que hacen que en siete días el acumulado de positivos se vaya a 1.215 y se eleve un 21,38%. En las dos semanas anteriores la tendencia negativa pero estable era a ir bajando un 1%. La media de casos al día ha subido en 30 en una semana, de 143 a 173,57. Desde la semana posterior a Semana Santa no se vivía un repunte igual.

Las tasas de incidencia suben otro bocado en un día tras la acumulación tan importante de hoy. La provincial está en 218,6, once puntos más que ayer, y la de siete días sube pero, eso sí, un poco menos, unos siete puntos, para pasar de la centena y ponerse en 106,7. Lo que pasa es que cada vez ambas están más cerca y eso es paso previo a un repunte mayor. Por distritos sanitarios, el de la capital vuelve atrás con el terreno ganado ayer y roza de nuevo la barrera de los 300 con 298,7, casi once puntos, lo mismo que la media de la provincia.

En el área sanitaria Metropolitana también crece la incidencia cerca de siete puntos para quedarse en 214,5, apenas lo hace en un caso en la zona Nordeste (74,7) y el caso más grave está en la zona Sur, en la Costa y la Alpujarra, que ha subido casi 33 puntos en un día y pasa estar a punto de sobrepasar la frontera de los 200 con 190,6 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas cuando ayer estaba en 157,1.

Los casos activos sigue acumulando alzas con otra subida importante hasta los 2.784. No había tantos desde el 12 de junio. Se produce merced a los pocos curados notificados (a menos casos activos, menos curados diarios), que se quedan en 82, y a que por suerte no ha habido ningún fallecido notificado. Junio se cierra con la muerte de 24 personas, la cifra más baja desde el verano pasado y sin vacunas en aquel momento. Es menos de un granadino muerto por Covid al día.

La hospitalización nueva se sigue reajustando y el parte de hoy llega con 10 hospitalizados nuevos, la tercera cifra más baja para un jueves de lo que va de año, ninguno de ellos en UCI. La semana pasada había solo 15 ingresos nuevos y esta va por 48, que pese a todo, igual a la segunda mejor cantidad de 2021 registrada a inicios de enero, tras la brutal segunda oleada.

En cuanto a situación real, se baja en una persona los hospitalizados aunque el suelo se queda por encima de la setentena. Son 76 hospitalizados, divididos en 59 en planta Covid (+1) y 17 en Cuidados Intensivos (-2). La semana sigue teniendo tendencia a la ocupación de puestos por coronavirus.

La vacunación sigue sumando récords a estas alturas de la semana con la administración de 45.685 dosis, 1.300 más que a estas alturas el jueves pasado. Ayer se pusieron 16.819 vacunas, una de las cantidades más altas de toda la campaña, de las que 10.717 fueron para completar la pauta. La segunda dosis de AstraZeneca acumulada desde hacía semana y su actual acelerón están liderando la estadística.

Si todo sigue así, con las vacunas de hoy y el viernes, Granada superará el 40% de su población con la inmunidad completa. Hoy son el 39,62%, mientras que los ciudadanos con al menos una inyección contra el coronavirus en sus cuerpos es del 56,2%.