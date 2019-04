Granada pierde posiciones en el ranking de limpieza

Por sexta vez la OCU ha realizado un estudio sobre la limpieza viaria de las ciudades españolas. Y Granada no ha salido bien parada. De hecho, ha bajado dos posiciones en el ranking respecto al anterior estudio de 2015, estando en la actualidad en la posición 35 de 60 ciudades analizadas.

En el estudio de la OCU, en el que se muestra la opinión de los ciudadanos, están incluidas todas las capitales de provincia y 10 municipios más, entre los significativos por su número de habitantes.

Granada figura en la posición número 35, de la mitad para abajo, por lo que necesita mejorar en limpieza pese a que está en la media considerada por la OCU.

En la estadística, lo peor puntuado en la limpieza de la capital es la presencia de excrementos animales en las calles.

Le sigue la contaminación y las pintadas y carteles. Tras estos, está la limpieza de las zonas alejadas del centro y la limpieza del entorno de los contenedores.

Por el contrario, lo que más puntuación recibe de la limpieza en Granada es en calles y aceras y en parques y jardines, que lidera la lista. Con todo, ninguno de los elementos analizados saca más de 5. Las peores valoradas obtienen apenas un 3 de puntuación.

En total, la satisfacción global de los granadinos con su impieza es de un 48 sobre 100, lo que supone que baja dos puestos respecto a la posición de 2015.

Según el estudio, en Granada el presupuesto en limpieza es de 80 euros al año por habitante. Una cifra que lo sitúa en la séptima posición de las ciudades con más gasto, pese a lo que no se consigue que la imagen al ciudadano sea la de limpieza real.

Analizando el gasto medio por habitante, que varía entre los 32 euros de Gijón y Valladolid, y los 106 de Barcelona, la OCU concluye que las ciudades “más limpias” no son las que más gastan, ni las más sucias las que menos, por lo que este no es un factor decisivo.

“Está claro que las condiciones climáticas influyen, pero tampoco son determinantes. Sí lo son la educación cívica y la buena gestión de los recursos, imprescindibles para mantener un elevado índice de satisfacción”, detalla el estudio.

En un estudio de final del año pasado, la propia OCU ya detectó un desfase de un 600% en el coste de la tasa de basuras en ciudades españolas, y Granada estaba en el top 3 de las más caras: 142 euros al año, en tercera posición tras dos provincias que están entre las diez con mayor renta per cápita de España: San Sebastián (176 euros) y Girona (164). Comparando con el entorno, la recogida de basuras cuesta en la capital 25 euros más al año que en Almería, 51 más que en Jaén, y 63 más que en Córdoba.

Granada también aparece en los estudios como la capital con peor baremo en el coste efectivo por habitante al año, que prácticamente dobla la media nacional situada en 48 euros por los 97 de Granada.

Esto hace que la ciudad sea también la población española en la que más cuesta colocar un contenedor: 5.679 euros al año, según datos del Ministerio de Hacienda.

En el estudio de la OCU publicado ayer, Oviedo (con una valoración de 79 sobre 100) es, una vez más. la ciudad que obtiene la mejor valoración de la limpieza por parte de sus ciudadanos, seguida de Bilbao y Vigo. En el extremo opuesto del ranking están Al