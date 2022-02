El plan de Fomento para la gestión de los trenes en Andalucía: líneas, horarios y precios competitivos

Esta semana la Junta sorprendió anunciando que pedía al Gobierno la gestión de líneas ferroviarias entre capitales de Andalucía que no preste Renfe. Hoy, en Granada, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha dado más detalles sobre esta petición, "un paso al frente de la Junta para gestionar el transporte por ferrocarril en Andalucía en las conexiones entre capitales, un primer paso para completar los servicios que hoy ofrece Renfe que a nuestro entender son deficitarios y para aprovechar la infraestructura ferroviaria, que está infrautilizada".

Según Carazo, Andalucía tiene que estar "mejor conectada, con más servicios y frecuencia", por lo que "pedimos paso para completar esos servicios y para mejorar la movilidad".

Y como ha explicado, no es una propuesta "al aire" sino que tienen ya un plan completo, que espera explicar a la ministra responsable en una próxima reunión.

"En el marco de nuestras competencias y según el estatuto de autonomía, hemos solicitado, primero con las alegaciones al Estado y también por carta a la ministra, para a través de operadores privados poder completar los servicios. Tenemos experiencia de gestionar el ferrocarril urbano, los metropolitanos, y en base a eso creemos que es una propuesta favorables que tienen que valorar".

Estudio detallado para la explotación

Según Carazo, han pedido financiación al Estado y no se trata de "asumir competencias sino planificar la gestión y ser capaces de operar esos servicios. No es de recibo que no se mejoren conexiones y cuando se planifican nuevas como la Granada-Málaga lo hagan con deficiencias que pueden y deben mejorarse con una gestión compartida donde la Junta participe en la planificación y explotación de esos servicios".

La consejera ha pedido una reunión formal para "llevarles toda la planificación, los estudios de demanda, los servicios que podemos hacer. Se ha estudiado jurídicamente pero también en su explotación, tenemos detectadas cuáles son las carencias y los servicios y frecuencias que podemos ofrecer".

Para Carazo, el ferrocarril ha de ser un medio con horarios, servicios y precios competitivos. "Hasta hemos hecho el esfuerzo de un análisis en cuanto al precio para favorecer el uso entre ciudades".