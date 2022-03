El plazo para solicitar beca para los estudiantes de la Universidad de Granada se adelanta al 30 de marzo

El Ministerio de Educación y Formación Profesional indica a través del portal de becas las nuevas fechas para solicitar becas. El adelanto se comunicó a las universidades hace meses, y se estableció como necesario debido a la incertidumbre con la que actualmente el estudiantado comenzaba el curso en relación al procedimiento de solicitud de estas ayudas. Con las nuevas fechas, los becarios conocerán si cumplen con los requisitos exigidos antes, en septiembre. La nueva convocatoria se abre para los solicitantes que cursen estudios universitarios de grado y máster y también para quienes cursen estudios no universitarios, Bachillerato, FP y otros, indica el Ministerio.

El plazo para pedir la beca se abre el 30 de marzo y se prolongará hasta el 12 de mayo de 2022. "Debes solicitar tu beca dentro de este plazo, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar, e incluso aunque no sepas con seguridad si vas a estudiar o no. Pon los estudios que consideres más probables, y hacia septiembre podrás cambiar", indica el Ministerio.

En la Universidad de Granada sólo este curso unos 26.200 estudiantes han solicitado la beca del Ministerio, y el año académico anterior se concedieron 18.800 de estas ayudas. En cuanto a la etapa posobligatoria no universitaria, en el curso 2019/2020 fueron 13.230 los becarios en la provincia de Granada. La ventaja del cambio que ya se gesta es el adelanto del procedimiento, de tal manera que los beneficiarios sabrán antes si tienen concedida la beca, explican desde el Servicio de Becas de la Universidad de Granada, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.