Los políticos locales guardan las distancias

Esta crisis sanitaria por el coronavirus ha cambiado todo. Se está viendo día a día. Y está poniendo a prueba también a las administraciones y su gestión. En el Ayuntamiento de Granada, igual que en otras instituciones como el Gobierno o la Junta, la frenética actividad diaria de una jornada normal es desde hace diez días muy diferente. Sin apenas personas en el edificio de la Plaza del Carmen, el Salón de Plenos y la Sala de Comisiones ha cambiado los asientos por pantallas de televisión. Ahora, como ya se ha visto a Pedro Sánchez con los ministros o presidentes autonómicos, o a Juanma Moreno con su equipo, el trabajo de los concejales en la Plaza del Carmen es vía videoconferencia.

El alcalde sigue acudiendo al Ayuntamiento, así como varios miembros del gabinete de Alcaldía. Pero casi todos los concejales están en casa y se conectan para mantener la actividad desde sus casas, viendo imágenes de los hogares de los ediles como cocinas, despachos, balcones o salones. El objetivo, guardar el confinamiento y la cuarentena.

El trabajo se ha calendarizado. Según han explicado a este periódico desde Alcaldía, los lunes, miércoles y viernes se han fijado las reuniones del equipo de gobierno. Esta misma mañana ha habido una. El alcalde, Luis Salvador, y el concejal de Economía, Luis González, desde el Ayuntamiento, y el resto desde sus casas pero todos juntos en una gran pantalla de televisión instalada en el Salón de Plenos.

Seguimos trabajando desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. Continuamos con nuestra labor en todas las áreas, la actividad municipal no se para y utilizando teletrabajo y teléfono damos respuesta a las problemas de la ciudadanía. Quédate en casa. Es por el bien de todos.

Durante estas reuniones se hace seguimiento de cómo va la evolución del coronavirus en Granada y las medidas adoptadas, así como otras que haya que tomar. De esta forma, se coordina la participación de todas las áreas para agilizar las respuestas. Estas reuniones del equipo de gobierno sustituyen a las que los primeros días tomaban la comisión especial de seguimiento del estado de alarma formada por el alcalde y los concejales de Seguridad, Salud, Personal y Empleo ya que se vio que hacía falta consultar también con otros concejales, por lo que se ha modificado sobre la marcha para ser más operativos. También los domingos mantienen reuniones virtuales para organizar la semana.

Por otro lado, los martes y jueves se realizan estas videoconferencias del alcalde con los portavoces de la oposición y el jefe de Gabinete de Alcaldía, que canaliza al equipo de gobierno las peticiones y proposiciones de los grupos, que se responden en dichas reuniones.

Reunión de seguimiento del COVID-19 en el Ayuntamiento de Granada. Alcalde y portavoces de todos los grupos planteamos preguntas y propuestas. Unidad Nacional Granada

Y todo centrado en el coronavirus. Porque aunque haya otras medidas, como económicas, también están destinadas a intentar paliar esta situación y su también importante efecto económico y social.

Mientras, los funcionarios teletrabajan y se está intentando continuar con la tramitación de expedientes para que cuando se vuelva a la normalidad se pueda continuar funcionando de la manera más rápida posible.

Pero no hay fechas, por lo que también se trabaja para, entre otras medidas, permitir por ejemplo la asistencia telemática a comisiones o plenos. Las comisiones y el pleno de marzo se suspendieron por el estado de alarma y los de abril no se sabe aún qué pasará ya que no se han articulado aún los días hábiles para poder retomarlo.