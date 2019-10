¿Por qué no suena la campana de la Torre de la Vela?

La histórica campana de la espadaña que corona la Torre de la Vela en la Alhambra, no tañe los tradicionales toques que durante siglos acompañaron las noches de Granada.

Según ha podido conocer este diario, “fue la administración de María del Mar Villafranca la causante de que dejase de tocar la célebre campana. Todo ocurrió en una noche durante el Festival Internacional de Música y Danza, conforme a las 23.00 horas, el tañido de la campana al sonar causó una gran irritación en la entonces directora que ordenó silenciarla por entender que molestaba la interpretación musical”.

Según estas fuentes, “desde entonces dejó de tocarse a diario y sólo vuelve a oírse durante el 2 de enero (fecha de la capitulación de la Granada Nazarí) y cuando la Virgen de la Alhambra sale de su iglesia en el Sábado Santo”.

A los vecinos del inmediato Albaicín, que normalmente son los que han ido escuchando cada noche el tañido de la Vela, les extraña también que el silencio diario se haya hecho norma “cuando de toda la vida la hemos escuchado cada noche”, cita Elodia Martínez vecina en el Horno del Oro.

Preguntados otros vecinos del Albaicín cuyas viviendas y cármenes dan cara a la Alhambra, afirman que les “extraña mucho” que lleve ya la campana varios años silenciada, sobre todo ahora en otoño y en invierno “porque no hay tantos ruidos y se oía muy bien, no sabemos porqué no se escucha”, afirman Loli Narváez y Paco Pérez, vecinos próximos al Huerto del Carlos (que es popularmente como se nombran a los Jardines de Santa Isabel la Real).

Desde la capitulación de la Granada musulmana, la Alhambra, pasó a seguir siendo la ciudad-fortaleza desde donde controlar a la urbe donde su población era mayoritariamente morisca. La utilidad militar entre 1587 a 1590 en la Alcazaba fue notable hasta que pasó a serlo con los años de utilidad agrícola al instalarle la espadaña al noroeste (como aparece en grabados antiguos).

Desposeída de su almenado durante el siglo XVI, más tarde la espadaña se colocó al centro de la Torre de la Vela con su cantarina campana como en la actualidad.

La campana que hoy ha sido silenciada fue fundida en 1773 por el taller de José Lorenzo Corona y sirvió desde entonces para regular durante la noche los riegos de la vega granadina de esta manera: primer toque de ocho a nueve y media de la noche (toque de ánimas cambiando según la estación) para más tarde dar dos toques con intervalo de un cuarto de hora, hasta las diez que da cuatro seguidas, siendo ya a las once de la noche cuando da el toque de queda con treinta y tres toques.

Pasado ese tañir suenan hasta las doce tres campanadas cada cuarto de hora, una hasta la una; dos en la hora siguiente y así hasta la madrugada en la cual da el toque de alba. Esta era la misión de la campana de la Vela, que si bien ya su sentido campesino para abrir y cerrar acequias conforme a sus toques es historia.

Sin embargo en el conjunto monumental –hasta la orden de parar sus toques por la directora aludida– dejaron de sonar sumiendo en un extraño silencio a Granada entera, pues sus toques en la noche –sin ruidos– se escuchaban perfectamente no sólo en la capital sino también en la vega llegando su sonido hasta la misma Loja.

Este diario ha intentando ponerse en contacto con la nueva dirección del conjunto monumental nazarí, pero por ahora no ha podido preguntar sobre porqué sigue sin sonar la campana más célebre y popular de Granada.