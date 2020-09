El positivo del alcalde de Granada abre el debate político por los tiempos de reacción

El positivo por coronavirus del alcalde de Granada, Luis Salvador, conocido anoche y por el que está en cuarentena, ha generado ya un debate político en la Plaza del Carmen por los tiempos con los que se ha actuado. También se ha cerrado la sede del Ayuntamiento en Plaza del Carmen para proceder a la desinfección de las instalaciones.

Ha sido el portavoz del grupo municipal de Vox, Onofre Miralles, quien ayer respondió al mensaje que Salvador puso en sus redes sociales para anunciar el positivo, con una explícita duda sobre la gestión municipal ante este caso y los tiempos para tomar medidas de aislamiento.

"Lo que me parece muy grave es que tu colaborador lo sabía este fin de semana y no os habéis confinado de inmediato. Y sé que tu colaborador lo sabía xq yo también lo sé. Ya pediremos explicaciones políticas y Vox Granada llegará hasta las últimas consecuencias", ha dicho Miralles.

Según la información facilitada ayer por el Ayuntamiento, el alcalde se hizo voluntariamente la prueba PCR tras conocer que un trabajador cercano de la Alcaldía había dado positivo tras ausentarse del Ayuntamiento con síntomas.

Miralles ha explicado hoy públicamente que no entienden cómo el colaborador positivo se quedó en casa y en cambio el alcalde siendo persona de primer contacto con su más cercano colaborador no anuló su agenda. ¿Por qué se fue a hacer la PCR a mediodía y no a primera hora de la mañana? ¿Por qué mantuvo su agenda y no la canceló? Son preguntas que nos hacemos y tienen difícil explicación y respuesta salvo que sea la de una actitud negligente y poco solidaria con las personas que ayer se cruzaron con el alcalde, al que deseamos una pronta recuperación".

Una vez conocido el positivo del alcalde, se puso en cuarentena y se avisó a los servicios de Epidemiología. También se pusieron en aislamiento contactos a la espera de lo que determine Salud sobre pruebas y protocolos. Hoy ya se han cancelado ruedas de prensa de otros concejales y actos a la espera de resultados.

Se hará el rastreo de las últimas 48 del alcalde, donde entre su agenda, más corta por ser fin de semana, estuvo la visita a la Virgen de las Angustias o a la Plaza de Toros de Granada.

La concejal del PSOE Raquel Ruz, ha dicho que el problema no es el positivo sino su actitud durante los últimos días en los que ya tenían sospechas ya que sabían que un colaborador era positivo. "Pero el alcalde mantuvo su agenda, con Pleno con más de 30 personas, agenda del fin de semana con eventos en los que estuvo saludando y dando abrazos a diestro y siniestro", ha dicho Ruz.

"El mismo lunes, cuando ya estaba hecha la PCR, acudió a la inauguración de un evento multitudinario cuando tenían serias sospechas" de que era positivo, denuncian los socialistas.

Con esta situación, el PSOE va a pedir "la agenda del alcalde y la hora en la que se hizo la PCR porque creemos que es un asunto muy grave, de irresponsabilidad y negligencia insostenible para un alcalde. Esto ha tenido consecuencias de que el Ayuntamiento está cerrado, los funcionarios están en sus casas y el Ayuntamiento está clausurado con un día perdido de trabajo y atención.

"Son consecuencias graves en salud y por la imagen de un alcalde que no es responsable", ha dicho Ruz.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, ha deseado la pronta recuperación del alcalde y que los síntomas sean leves, aunque ha lamentado que "no haya oído las continuas prescripciones de prudencia y solidaridad que este grupo municipal ha realizado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses".

La petición nace desde que este grupo municipal conociera que en el Ayuntamiento existen varias decenas de trabajadores que han tenido que confinarse o que se han contagiado de Covid-19. Los afectados se encuentran, al menos, en las áreas de Deportes, Servicios Sociales, Secretaría y las Secciones Sindicales.

Para el portavoz de la coalición, Antonio Cambril, se trata de una cuestión de responsabilidad pública y “este alcalde debería empezar a ser consciente de la realidad que ha traído esta pandemia en lugar de alzarse como un Boris Johnson a la granadina”. Cambril reprocha a Salvador que no es la primera vez que este grupo avisa de que “los trabajadores están en peligro como consecuencia de la irresponsabilidad de este gobierno municipal, que parece que no lee las noticias”. Salvador, de hecho, llegó a decirle a este portavoz en una de las reuniones una frase que resume su irresponsabilidad: “Tenemos que ponernos malos todos”.

El portavoz recuerda al Bipartito que Granada empieza a estar en una “situación límite” con más de 7.000 casos de Covid, 6 días consecutivos con fallecidos y siendo la tercera provincia con más contagios de Andalucía.

