El presidente del TSJA sobre la unificación judicial en Granada: "El Cubo es insuficiente, necesita la otra parcela"

La larga demanda de contar en Granada, capital judicial de Andalucía, con unas infraestructuras que permitan la concentración de sedes judiciales, puede estar más cerca si la Junta consigue cerrar en firme la compraventa a CaixaBank del emblemático edificio del Cubo, para el que ya ha previsto 20 millones de euros en los presupuestos. Pero el proyecto es más complicado y tiene su cara b, como ha señalado este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río: "Es insuficiente para unificar todos los servicios judiciales y necesitaría obligatoriamente la otra parcela para que pudieran centralizarse todas las jurisdicciones allí. Si no, no habría unificación".

El próximo lunes, 18 de diciembre, Del Río tiene previsto aprovechar la visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, para abordar esta cuestión que tiene relevancia, incluso, para el propio TSJA, ya que su actual sede, en el noble edificio de la Real Chancillería de Granada, está ocupado parcialmente por algunas salas de la Audiencia Provincial de Granada, cuyo destino debería ser esa pretendida ciudad de la justicia.

"Hay que agilizar los tiempos en la infraestructuras y asegurarnos de cómo enfocar esa unificación, si va o no en serio el edificio del Cubo y al mismo tiempo con la problemática que plantea de que es insuficiente". Esto es lo que Lorenzo del Río tiene previsto plantear al representante de la Junta de Andalucía en materia de Justicia la semana próxima en Granada.

La necesidad que para el presidente del TSJA hay de contar con ese segundo proyecto de un edificio aledaño que complemente al del Cubo (la parcela que hace años se barajó para la construcción de un teatro de la ópera en la ciudad) no sería, por otra parte, obstáculo, para que avanzara una primera fase en la que el inmueble bancario albergara la mayor parte de la jurisdicción civil, desalojando así el edificio de Plaza Nueva que hay frente a la Chancillería y buena parte del de La Caleta. Este último se destinaría así a la jurisdicción penal. Aunque quizás no por completo, si se quiere prescindir de los alquileres, porque hay una parte del inmueble que no es de propiedad pública.

De este modo, en un periodo que Del Río considera que tendría que ser transitorio, todos los servicios judiciales de Granada quedarían divididos en dos únicas sedes, el Cubo y La Caleta, en el Sur y Norte de la ciudad, respectivamente. Y de otro lado, la Real Chancillería, como sede del TSJA en exclusiva, en pleno centro histórico de la ciudad. Esto, si la Junta cierra la compra del inmueble bancario, podría estar en marca pronto, dado que el edificio solo requeriría una adaptación, según el magistrado.

Pero el presidente del alto tribunal andaluz no ha ocultado que su apoyo a este proyecto está condicionado a que la Junta se comprometa con esa segunda fase para la verdadera unificación judicial en el entorno del edificio del Cubo. La idea cuenta con el impulso de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pero ningún portavoz de la Junta ha mostrado de forma clara ese compromiso de construir otro edificio en el solar que el Ayuntamiento cedió a la Junta hace años para hacer una ópera. Aquel proyecto quedó sepultado por la gran crisis económica y desde entonces el terreno sigue libre.

Durante el tradicional encuentro con la prensa con motivo de la Navidad, celebrado en la sede del TSJA, Del Río ha destacado la necesidad de agilizar los tiempos, tanto en relación al proyecto de Granada como al del resto de Andalucía.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, señaló el pasado noviembre en comisión parlamentaria que la negociación para la adquisición del Cubo estaba en ese momento en curso pero "no cerrada" y que permitiría ubicar toda la jurisdicción Civil en este edificio, mientras que la jurisdicción Penal se quedaría en el inmueble de Caleta. En una entrevista reciente con Grupo Joly, Nieto admitió que los 20 millones presupuestados no son suficientes para esa operación y dijo que el proceso de negociación con CaixaBank seguía abierto.

¿Cómo afecta a la Fiscalía?

Otra cuestión que todo este proceso de la unificación judicial deja en el aire es el futuro de la Fiscalía, tanto la provincial como la Superior de Andalucía, que actualmente se encuentran en el edificio del Banco de España, en Gran Vía. Los posibles movimientos de los juzgados de Granada podrían llevar a centralizar también todas las dependencias y el personal del Ministerio Público (de la provincia) en el edificio de Caleta, donde actualmente ya hay una parte.

La Fiscalía Superior de Andalucía se puede quedar exclusivamente en su ubicación o también podría volver a la Real Chancillería, una vez liberada por completo para el TSJA. Y en ese caso, el Banco de España podría llegar a albergar nuevos usos, ya que su reforma se hizo a medidas y hay gran parte del edificio que nunca se ha llegado a terminar de acondicionar, como exige año tras año la fiscal superior, Ana Tárrago. El Gobierno decidió destinar el emblemático inmueble a uso judicial, pero el PP siempre apostó por una cesión a la ciudad para ubicar allí un gran museo. Esta posibilidad queda hoy tan lejos o tan cerca como la voluntad política que exista, pero el movimiento de sedes judiciales sí permite replantear posibles cambios.