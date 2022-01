La presión hospitalaria por coronavirus en Granada suma su quinto día a la baja

Otro parte que vale bien poco, aunque los datos parezcan buenos. Si la Junta de Andalucía quiere que Sanidad valore los datos hospitalarios en vez de los contagios, boletines como el de hoy sirven de bien poco. Salud no ha notificado tras el fin de semana ningún ingreso, ninguna entrada en UCI, y ninguna muerte. Si en los últimos diez días el promedio de nuevas hospitalizaciones ha sido de 48,9, y de muertes 4 diarias, los datos, sobre todo del primer apartado, no son reales. Así cuando mañana se actualice el parte y, por acumulación, aparezcan de golpe 40, 50, 60 o más ingresados nuevos, será por acumulación de tres días. Tan solo parecen más certeros los datos de contagios, que podrían estar empezando a 'normalizarse' teniendo en cuenta que muchos contagiados ni lo notifican y los que lo hacen, no todos son sometidos a test oficiales en centros de salud, hospitales o farmacias. Aun así, las incidencia empiezan la semana bajando, y eso siempre da esperanzas.

Así que detallados los datos hospitalarios nuevos, queda por reflejar la situación real, y esta sí tiene cierta lógica a lo visto en los últimos días. Ha bajado la presión asistencial por debajo de los 300 hospitalizados, lo que no sucedía desde hace una semana, y ya son cinco jornadas consecutivas de descenso de camas ocupadas en los centros asistenciales de la provincia. A partir de mañana seguramente suba, pero habrá que ver hasta cuánto. Lo que si parece claro es que la sexta ola en los hospitales está en el pico e incluso moderando su impacto. Los datos de este lunes indican 292 personas ingresadas (-9), de las cuales 265 están en planta Covid (-14), pero se produce un aumento de pacientes en UCI con 27 (+5). La tendencia de olas anteriores indica que en esta semana y las próximas bajarán los pacientes ordinarios pero subirán los que requieren UCI.

En cuanto a contagios, Granada vuelve del fin de semana con 1.034 casos confirmados. Son muchísímos, conste, pero son un millar menos que con los que se regresó del anterior. El promedio es de 517 por jornada. Con las reservas lógicas de que tras fin de semana se producen desfases por acumulación, el dato no es nada malo porque además inicia la semana con menos casos acumulados que la anterior, un 15,53% menos. Además, es el mejor lunes desde antes de Navidad, cuando en fase expansiva hubo 851 casos.

Las tasas de incidencia empiezan la semana con un descenso de 51 puntos en la ratio cada dos semanas y un aumento de 27,3 en la que abarca siete días. Se quedan en 1.511,8 y 565,5 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Se refleja estancamiento aunque los acumulados bajen. Por zonas de Salud, la de Granada capital empieza la semana con 1.575,9 (-28,3) casos por cada 100.000 personas en catorce días y 606,6 (+49,5) en siete, mientras que el distrito Metropolitano lo hace con 1.376,1 (-48,8) y 514,2 (+62), respectivamente. En el Sur la tasa es de 1.376,6 (-26,8) y 500 (-32,2), y en el Nordeste 2.144,1 (-154,5) y 782,9 (-91,1). De estos datos se extrae un ligero repunte en los dos grandes distritos para esta semana.

El parte llegó sin nuevas muertes, al igual que sucedió el lunes pasado, por lo que el dato seguramente no sea válido hasta dentro de unos días, y sí refleja un total de 1.472 curados, tendencia de sanaciones que empezará a ser muy abundante a partir de ahora. En cuanto a las vacunaciones, Granada inicia la semana con un total de 1.818.284 vacunas administradas que han servido para que 822.085 tengan al menos una dosis, de las cuales 40.591 son niños menores de 11 años; 772.977 tengan la pauta completa, y 335.012 hayan recibido la dosis de refuerzo.