La lluvia no detiene la protesta contra la "privatización" del Complejo Deportivo Bola de Oro

El clima que atraviesa Granada en esta jornada de lunes ha adornado la que ha sido una significativa manifestación. Alrededor de 150 personas se han congregado en el Complejo Deportivo Bola de Oro para reivindicar el carácter público de estas instalaciones en contra de la noticia recibida desde el Ayuntamiento de la ciudad, el cual anunciaba su apuesta por iniciar un proceso de concesiones administrativas a empresas externas para que gestionen las instalaciones municipales.

Manifestación fallida

La cita se ha desarrollado durante la tarde del lunes 26 de febrero a las 17:00 horas en el centro deportivo en cuestión. Mientras la lluvia caía e invadía cada parcela de tierra y asfalto de la ciudad de Granada, el reloj continuaba su inquebrantable avance, lo que ha provocado que, minutos después de sobrepasar las 17:00 horas, apenas 13 usuarios se personaban a las puertas del recinto.

Los minutos siguieron pasando, mientras las gotas de lluvia y el cielo gris provocaban gestos intranquilos y muecas en las cara de los escasos asistentes, los cuales se reunían en pequeños corrillos para comentar la situación, sin plantearse el abandono del lugar.

Lo que parecía una manifestación fallida, poco a poco fue recobrando su sentido al personarse la Policía Local, pues esto hacía presagiar a los asistentes que más usuarios estaban acercándose. De un momento a otro, se congregaron 50 personas frente al centro deportivo, posando frente a las cámaras y medios de comunicación, mostrando pancartas con lemas como “No a la privatización”, “Esta es nuestra piscina”, “El deporte no se vende, se defiende” o “No vendas mi parque”.

Intervención del Ayuntamiento

Mario, miembro de la Asociación de Vecinos Bola de Oro ha manifestado que “es un complejo en el cual se desempeña actividad deportiva, pero sobre todo es un lugar de encuentro y socialización. Entendemos que todo lo que sea poner trabas a una vida saludable va en detrimento de aquello que intentamos fomentar”

Sobre la respuesta del Ayuntamiento a la protestas, Mario opina que “podemos utilizar cualquier tipo de eufemismo para categorizar el ejercicio que va a desempeñar, pero entendemos que si hay una serie de empresas privadas que sacan a concurso un servicio, se trata de privatización, lo cual es una medida que no nace de una demanda o necesidad de la ciudadanía, es una decisión política”.

Una vez la lluvia cesó completamente, se unieron alrededor de 50 personas más, llegando al centenar de manifestantes que cubrían por completo una de las caras que rodean el centro deportivo. Fue en ese momento, con la climatología dando un respiro, y con un número considerable de personas cogidas de las manos, cuando los usuarios comenzaron la verdadera protesta.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Bola de Oro, Pablo Flores argumentó que “no hemos tenido entrevistas con el Ayuntamiento, hemos visto que la alcaldesa de Granda ha presumido de que el O2 es una de las mejores organizaciones deportivas andaluzas, lo que demuestra que están de acuerdo con la gestión privada. Aquí hay mucha gente mayor y también pequeños que vienen de forma esporádica, no necesitamos una afiliación, y un negocio privado no puede ofrecerlo puesto que no podría sobrevivir”.

“En otros lugares hemos observado que medidas similares han provocado el abandono de centros al obtener baja rentabilidad y el propio Ayuntamiento ha tenido que responsabilizarse y hacer un rescate” proseguía el vicepresidente.

Por su parte, Miguel Ángel Heredia, presidente de la Asociación de Vecinos de Carretera de la Sierra, ha enfatizado que “la intención no debe ser ganar dinero, sino prestar el mejor servicio a los usuarios. Nosotros tememos una posible subida de precios, unos turnos de piscina con menor cantidad de usuarios, eliminando horarios y servicios que pueden afectar a colectivos como las personas con discapacidad”.

En cuanto a los apoyos recibidos, Flores ha recordado que “en Change.Org tenemos unas 2.500 firmas y en mano otras 500, desde hace escasamente una semana”.

Cadena humana

Lo que en principio parecía una reunión de 10 personas bajo la lluvia, se tornó tornando en una cadena humana que cubría la puerta de acceso a las instalaciones. Fue en este momento de organización de la cadena cuando se unieron representantes del Partido Socialista granadino en el Ayuntamiento de la ciudad, con el portavoz Paco Cuenca a la cabeza, seguido de la concejala Eva Fernández, el concejal Juanjo Ibáñez y la concejala Ana Muñoz.

En representación del PSOE de Granada, el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha acusado al consistorio granadino de que “este es el modelo del PP, ya lo han puesto en marcha antes con otros centros como el pabellón Mulhacén, son instalaciones que están cerradas o infrautilizadas porque en vez de dotar de recursos públicos y de personal a una actividad relacionada con la salud y el deporte, directamente lo ponen en manos de empresas privadas, en este caso durante 15 años por una suma de 4.250.000 euros”.

Cuando el reloj ya contabilizaba alrededor de una hora de protesta, los manifestantes y cargos políticos comenzaron a abandonar la zona, con una leve sensación de satisfacción invadiendo el ambiente, aunque con repuntes de preocupación en el rostro de muchos de los manifestantes, sabedores de que el destino del Bola de Oro permanece aún incierto.